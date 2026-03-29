Manželství mám trvanlivé, protože muž je kreativní, říká Iva Hüttnerová

Autor:
  13:00
Herečka, spisovatelka, malířka Iva Hüttnerová (77) je vdaná podruhé. Se svým druhým manželem Petrem Mändlem je šťastná už 44 let. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradila, v čem tkví tajemství jejich spokojeného soužití.

„Mám manžela už 44 let a myslím, že naše manželství je trvanlivé proto, že je můj muž velmi kreativní,“ míní Hüttnerová.

„Když jsem řekla tatínkovi před 45 lety, že chodím s panem inženýrem a zřejmě si ho vezmu, tak byl hrozně nadšený, protože ten titul fungoval. Dosud všichni mí kluci byli od divadla. Ale musím říct po těch letech, kam se hrabou všichni od divadla na pana inženýra v jeho kreativitě, protože on má pořád spoustu nápadů, jak by naše manželství oživil. Je rád, když lidi pobaví,“ vysvětluje herečka, která byla před Petrem Mändlem provdána za režiséra Ivana Rajmonta, s nímž má syna Matouše.

Iva Hüttnerová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen 2026)
Iva Hüttnerová a Petr Mändl (2007)
Iva Hüttnerová s manželem Ivanem Rajmontem a synem Matoušem (1974)
Se synem v dětství
64 fotografií

Jejich manželství skončilo po šesti letech. Petra Mändla si vzala v roce 1982 a jsou spolu dosud spokojení. „Protože se 44 let nenudím,“ vysvětlila Hüttnerová a přidala několik historek, co její manžel tropí.

„Na Apríla se probudí a už přemýšlí, co bude dělat. První, komu zavolá, je Petr Rychlý a řekne mu, že je z daňového úřadu a že má nesrovnalosti v daňovém přiznání. A ten Petr brunátní a do toho telefonu křičí: Na nás, malých rybách se budete hojit, ale ti, co tu kradou ve velkém.. a až když ho úplně vytočí, tak řekne apríl,“ popsala jeden z manželových žertíků.

Přála jsem synovi, aby ho děti trápily jako on mě, říká Hüttnerová

„Babičce, které je 90, jsme koupili mobil a ona si na něj uštrikovala futrál na krk, ale netelefonovala z něj. A on jí zavolal změněným hlasem, že je operátor a že zjistili, že má mobil, ale nepoužívá ho a že jí ho budou muset zabavit. Tak ona slíbila, že už ho začne používat a hlavně ať to neříkají mladejm,“ prozradila další historku

Nejradši manžel ale nachytává právě ji. „Vraceli jsme se z cyklovýletu a já po 40 kilometrech hotová, měla jsem brunátnou barvu, šněrovala jsem to, už jsem nemohla udržet ani řídítka a najednou vyskočili z křoví dva policisté a řekli: ‚Stop paní cyklistko, překročila jste rychlost.‘ Koukala jsem jak blázen, ale pak jsem zjistila, že se v tom křoví chechtá můj manžel, který jel přede mnou a přemluvil je: Zastavte ji, ona bude ráda.“

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.