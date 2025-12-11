Manžela jsem poznala v nebi nad Paříží, prozradila zpěvačka Iva Frühlingová

Zpěvačka a spisovatelka Iva Frühlingová (43) si vybudovala kariéru nejen doma, ale i ve Francii. Má k této zemi silné kořeny a jak prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, právě cestou tam poznala i svého druhého manžela, který je pilot.

„Dědeček se narodil ve Francii. Pak se tam z Česka nemohl vrátit, zavřely se hranice a nemohl zpět do své země,“ popsala Frühlingová. I když si vytvořil život jinde, Francii si přenesl domů alespoň symbolicky. „Doma třeba krájel sýry, které vůbec nebyly francouzské, ale ukazoval nám, jak se jí ve Francii. Museli jsme pořád dokola koukat na nějaký nudný francouzský film, vyprávěl nám o Edith Piaf a o francouzské architektuře, kultuře, a já jsem se do té země úplně zamilovala,“ vzpomíná.

„Já jsem tam hrozně chtěla odjet. Pak se mi ve čtrnácti letech naskytla příležitost s modelingovou agenturou a nezklamalo mě to,“ popsala Frühlingová své začátky. Přes modeling se dostala do světa showbyznysu a postupně se vyprofilovala jako zpěvačka. Francouzskou písní zaujala české i francouzské publikum.

Jedním z jejích nejpozoruhodnějších hudebních zážitků byl duet s ikonou francouzské komedie Pierrem Richardem. Iva ho oslovila po svém – přirozeně a bez okolků. „Byla jsem tam mezi muzikanty a herci, stejně jako tady. Takže jsem se někoho zeptala, jestli mu může zavolat. A byl takový, jak ho znáš z filmů. On to nehraje, on takový je. Je roztržitý, všechno mu padá z rukou, všude zakopne, padá mu mikrofon,“ popisuje Frühlingová.

S manželem jsme svobodomyslní. Ale žádné orgie, říká Iva Frühlingová

„Pozval nás na snídani a mezitím na to zapomněl. Otevřel v županu, začal dávat jablka na stůl a ta začala padat,“ vzpomíná zpěvačka, která během cest z Prahy do Paříže poznala svého druhého manžela.

„Je to pilot původně. Seznámili jsme se v nebi nad Paříží. Pozval mě do kokpitu, zrovna jsem letěla do Paříže nahrávat desku,“ popsala. „Byl to kapitán, byl pro mě zajímavý, byl hezký, tak co jako,“ říká zpěvačka, jejímž prvním manželem byl zpěvák Richard Krajčo.

Manželství vydrželo pouhého půl roku.

Dnes už manžel Frühlingové nepilotuje, ale u letectví zůstal. „Dneska má svoji firmu, která se věnuje něčemu v letectví. Jeho práce je mi ale tak vzdálená jako ta moje jemu,“ směje se zpěvačka a dodává, že nejvtipnější na jeho profesním zaměření je fakt, že se ve skutečnosti bojí výšek.

Společně vychovávají jedenáctiletého syna Adama. „Se synem máme kamarádský vztah. O všem si povídáme. Miluje japonštinu, programování, perfektně mluví anglicky, francouzštinu má taky,“ vyjmenovala Frühlingová.

