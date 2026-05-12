Isla Phillipsová královské geny nezapře. Vypadá jako pradědeček

Čtrnáctiletá Isla Phillipsová na bohoslužbu zavítala po boku otce Petera Phillipse, jeho snoubenky Harriet Sperlingové, starší sestry Savannah i Harrietiny dcery Georginy. Na sociálních sítích se vzápětí objevily reakce, v nichž mnozí poukazují na výraznou podobnost Isly s jejím pradědečkem – například komentáře o podobném tvaru obličeje a očí.
Mladší generace britské královské rodiny na bohoslužbě působila sehraně i stylově zároveň. Isla a Savannah zvolily námořnicky laděné outfity, zatímco Georgina se s nimi sladila tmavým topem se zlatými knoflíky. V reakcích opět došlo i na paralely s její babičkou princeznou Anne a tetou Zarou Tindallovou, k nimž bývá Isla přirovnávána už delší dobu.
Právě k této části rodiny má mladičká Isla zjevně nejblíže. Se Zarou a jejím manželem Mikem Tindallem sdílí mimo jiné zájem o koně. „Obě moje neteře se věnují jezdectví a poslední dobou je to nesmírně baví,“ zmínila nedávno Zara v podcastu.
Začátkem letošního ledna byla Isla zahlédnuta také na dostizích v Cheltenhamu, kam přišla fandit společně se sestrou Savannah a sestřenicemi Miou a Lenou Tindallovými. Je tedy zřejmé, že přestože rodina dál pečlivě střeží její soukromí, pravnučka zesnulé královny se postupně stává stále viditelnější součástí širšího rodinného kruhu.
Princ Philip zemřel 9. dubna 2021 ve věku 99 let, takže Isla byla v době jeho smrti ještě velice mladá. Kvůli omezením souvisejícím s tehdejší pandemií covidu se nemohl konat tradiční rodinný pohřeb, a tak smuteční slavnost na jeho památku nakonec připadla na den Isliných desátých narozenin.
Jejich rodinnou vazbu zpětně ilustrují některé starší fotografie královské rodiny. Jednou z nich je například snímek z roku 2018, kde Isla sedí vedle svého pradědečka a drží v náručí svou malou sestřenici Lenu.
SPECIÁL
Britská královská rodina