Rozčílená Obermannová: Neplaťte si důchodové pojištění, vyzvala spisovatelka

Autor:
  9:11
Irena Obermannová (63) se ostře opřela do českého důchodového systému a svým emotivním příspěvkem na Instagramu vyvolala bouřlivou debatu. Spisovatelka popsala vlastní zkušenost s vyřizováním starobního důchodu, která v ní zanechala pocit hlubokého zklamání, frustrace i naprosté bezmoci vůči státní správě.
Spisovatelka Irena Obermanová

Spisovatelka Irena Obermanová | foto: Profimedia.cz

Spisovatelka Irena Obermannová oslavila 61. narozeniny fotkou nahoře bez (17....
Spisovatelka Irena Obermannová se ukazovat postavu nebojí.
Sekne jí to.
Irena Obermannová
49 fotografií

Podle svých slov patřila Irena Obermannová celý život k lidem, kteří věřili ve fungující stát, poctivě platili daně a důchodové pojištění s přesvědčením, že se jim tato solidarita jednou alespoň částečně vrátí. Jakmile však sama vstoupila do procesu žádosti o důchod, její důvěra se zcela rozpadla.

„Vždycky jsem říkala, že mám ráda stát. Že mu ráda platím daně. Že stát pak bude jako taková naše zahrádka. Vrátí nám to. A kdyż ne nám, tak naším dětem. Ho*no, ho*no, třikrát ho*no. Zažádala jsem si o důchod, na který prý mám nárok. Jak by ne, když celý život platím, jak mourovatá,“ začala svůj příspěvek na Instagramu spisovatelka.

Spisovatelka Irena Obermanová
Spisovatelka Irena Obermannová oslavila 61. narozeniny fotkou nahoře bez (17. dubna 2023).
Irena Obermannová
Irena Obermannová na křtu knihy Návod na použití silné ženy (4. června 2025)
49 fotografií

S tím, že bude mít malý důchod, prý počítala. „Protože OSVČ. Ale ráda bych věděla, jak malej. Tak na toto sladké tajemství už čekám 85 dní. Poté, co mé honili jak nadmutou kozu po všech potvrzeních. Nesmyslnejch. Poté, co jsem tam dřepěla dvě hodiny, i když jsem se objednala přes internet. Prý, abych nečekala,“ pokračuje.

Vztek z celé situace vyústil v ostré varování směrem k veřejnosti, kdy lidem doporučila, aby si raději spořili či investovali vlastní cestou, než aby spoléhali na státní důchod.

„Neplaťte si důchodové pojištění. Dávejte to do nějakého investičního fondu. Stát vám nase*e a ani neřekne, kdy a kolik. Nemám ráda stát. Leda snad nějakej severskej. Musela jsem do sauny, abych neběžela na sociálku a neřvala už od vchodu. Asi tu zůstanu do smrti. Tohle si nezasloužíme,“ dodala Obermannová.

Muži, pochopte, že polonahé foto není pozvánkou k sexu, vzkazuje Obermannová

Reakce na spisovatelčin rozhořčený příspěvek jsou různé. Mnoho lidí jí dává za pravdu a sdílí podobné zkušenosti s úřady, zdlouhavým vyřizováním a nejistotou ohledně budoucích důchodů. Jiní naopak upozorňují na to, že situace každého seniora je individuální a že kromě samotného důchodu hraje roli také majetkové zázemí.

Připomínají, že Obermannová vlastní byt, chalupu či automobil, což je luxus, který řada důchodců nemá, a že ne všichni mají s úřady tak negativní zkušenost. Přesto příspěvek znovu rozdmýchal diskusi o tom, zda současný systém dokáže lidem vrátit alespoň část toho, co mu po desítky let odváděli.

Irena Obermannová patří mezi výrazné osobnosti české kulturní scény. Narodila se v roce 1961 a proslavila se jako spisovatelka, scenáristka a publicistka. Je autorkou řady úspěšných románů, fejetonů i scénářů, často se věnuje tématům vztahů, ženského světa, stárnutí a společenských tabu. V minulosti se netajila blízkým vztahem s bývalým prezidentem Václavem Havlem, o kterém později napsala knihu Deník šílené milenky.

Její dcerou je herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová, která se rovněž výrazně prosadila na české kulturní scéně. Berenika je známá nejen z filmů a televizních seriálů, ale i jako autorka knih a úspěšná influencerka. Matka s dcerou často vzbuzují pozornost svou otevřeností, smyslem pro humor i schopností bez obalu komentovat společenská témata.

ANKETA: Spoříte si jakýmkoliv způsobem na důchod?

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu

Nejčtenější

Herečka Paulina Gaitánová šla v odvážné roli seriálové vražedkyně donaha

Mexická herečka Paulina Gaitánová se v seriálu Mrtvý holky ukázala nahá. (2025)

Netflix opět dokázal, že se nebojí kontroverzních témat ani odvážného zpracování. Seriál Mrtvý holky (Las Muertas), inspirovaný skutečnými událostmi kolem nechvalně proslulých vražedných sester...

Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků

Zpěvačka Billie Eilish vyvolala na Instagramu poprask svou fotkou v tílku....

Popová hvězda Billie Eilish (24) dokázala na Instagramu během několika hodin nadchnout přes sedm milionů lidí jedinou fotografií. Jednoduché „ahoj“ a nenápadná momentka z domova vyvolaly lavinu...

Móda z Glóbů: Nechyběla mašle přes ramena, pirátka ani nadité sexy dekolty

Móda na Zlatých glóbech v Los Angeles (11. ledna 2026)

Udílení Zlatých glóbů v Los Angeles bylo kromě oceňování filmových děl také přehlídkou módních stylů a outfitů. Zatímco některé známé tváře vsadily na minimalismus a eleganci, jiným šlo hlavně o to,...

Bára z Extrémních proměn znovu přibrala. Neodsuzujte mě, žádá fanoušky

Bára a Ivan Deméterovi

Barbora Deméterová (23) je jednou z největších hvězd pořadu Extrémní proměny. Během roku zhubla 56 kilo a musela si nechat udělat modelaci prsou, která po rapidním zhubnutí neměla ideální tvar. Nyní...

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou

Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2026)

Dcera slovenské moderátorky a bývalé modelky a playmate Zuzany Belohorcové (49), Salma Hájek Belohorcová (15) své mamince na přehlídkových molech rozhodně ostudu nedělá. Loni na podzim zazářila na...

Sydney Sweeney v Euforii vrtí zadkem v kostýmu psa. Točí obsah pro OnlyFans

Sydney Sweeney ve třetí řadě seriálu Euforie.

Tvůrci seriálu Euforie zveřejnili trailer k třetí sérii a hned vzbudili rozruch. Sydney Sweeney (28) na posteli vrtí zadkem v sexy kostýmu psa. Tvůrce seriálu Sam Levinson potvrdil, že její postava...

15. ledna 2026

Rozčílená Obermannová: Neplaťte si důchodové pojištění, vyzvala spisovatelka

Spisovatelka Irena Obermanová

Irena Obermannová (63) se ostře opřela do českého důchodového systému a svým emotivním příspěvkem na Instagramu vyvolala bouřlivou debatu. Spisovatelka popsala vlastní zkušenost s vyřizováním...

15. ledna 2026  9:11

Anna Prášilová Fialová je zpět s Ondřejem Rychlým. Dříve spolu bydleli

Anna Prášilová Fialová a Ondřej Rychlý

Který z herců by tu situaci neznal. Práce žádná, takže sebedůvěra se pomalu vytrácí. Anna Prášilová Fialová má recept jak toto období překlenout. „Nějak se zabavit a nevzdat to. Nikdy! Pořád musíte...

15. ledna 2026

Jednou přinesl štrúdl a vedle bylo uříznuté ucho, řekla na maskéra Šestáka sestra

David Šesták a Petra Šestáková

On patří mezi špičkové maskéry, kterého si vybírají i zahraniční filmové a seriálové produkce. Ona zase bez nadsázky líčila snad každou známou osobnost u nás, hlavně při focení do časopisů....

15. ledna 2026

Zemřela influencerka Shining Ája. Na TikToku sdílela svůj boj s anorexií

Shining Ája sdílela na TikToku svůj boj s mentální anorexií i kardiologickým...

Ve věku 25 let zemřela influencerka Shining Ája, kterou sledovaly na TikToku desetitisíce lidí. Sdílela tam svůj boj s mentální anorexií a kardiologickým onemocněním. O jejím úmrtí informovaly na...

14. ledna 2026  17:08

Krásná lupička bez podprsenky. Jak hvězda filmu Bonnie a Clyde nastolila módní trend

Premium
Faye Dunawayová ve filmu Pouť zatracených (1976)

Film, drama, skandály. Faye Dunawayová je herečkou, která uměla vzbudit vášně – na plátně i mimo něj. Její životní příběh je směsicí ohromujících filmových úspěchů, bouřlivých vztahů a ikonických...

14. ledna 2026

Jennifer Anistonová ukázala sexy postavu a břišáky. Nemá je ale zadarmo

Jennifer Anistonová (8. ledna 2026)

Volné břicho? Kila navíc? Nic z toho hvězdu seriálu Přátelé Jennifer Anistonovou neohrožuje. Herečka sice v únoru oslaví 57. narozeniny, ale ve věku, kdy spousta žen bojuje s povislou kůží a zadkem,...

14. ledna 2026  12:13

Influencerka promluvila o velikosti exmanželova penisu, sportovec ji teď žaluje

Modelku Haley Baylee žaluje exmanžel Matt Kalil za to, že veřejně promluvila o...

Bývalá hvězda NFL Matt Kalil (36) a modelka Haley Baylee (33) se po rozvodu znovu dostali do centra pozornosti, tentokrát kvůli soudnímu sporu. Kalil se rozhodl svou exmanželku zažalovat za porušení...

14. ledna 2026  10:25

Režisér Snowboarďáků Karel Janák se zranil na lyžích. Má zlomené obě ruce

Karel Janák

Režisér slavné komedie Snowboarďáci Karel Janák (55) měl vážnou nehodu na svahu. Podle jeho manželky nebyl na vině, ale srazil ho jiný lyžař. Skončilo to zlomeninami na obou rukách.

14. ledna 2026  9:39

Herec Sutherland napadl řidiče taxislužby. V Los Angeles jej zadržela policie

Donald Sutherland a jeho syn Kiefer Sutherland

Losangeleská policie v pondělí brzy ráno krátce zadržela herce a hudebníka Kiefera Sutherlanda za to, že napadl řidiče taxislužby a vyhrožoval mu. Herec zaplatil kauci a 2. února se dostaví k soudu,...

14. ledna 2026  7:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Naše influencerská etapa může kdykoli skončit, říkají první vítězové Love Islandu

Martin Kulhánek a Laura Chrebetová (3. listopadu 2025)

Jsou vítězové první řady Love Islandu a výhru přetavili i ve společné živobytí, vydělávají si jako influenceři. Laura Kulhánek Chrebetová (26) a Martin Kulhánek (32) v rozhovoru pro Magazín DNES...

14. ledna 2026

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou

Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2026)

Dcera slovenské moderátorky a bývalé modelky a playmate Zuzany Belohorcové (49), Salma Hájek Belohorcová (15) své mamince na přehlídkových molech rozhodně ostudu nedělá. Loni na podzim zazářila na...

14. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.