Podle svých slov patřila Irena Obermannová celý život k lidem, kteří věřili ve fungující stát, poctivě platili daně a důchodové pojištění s přesvědčením, že se jim tato solidarita jednou alespoň částečně vrátí. Jakmile však sama vstoupila do procesu žádosti o důchod, její důvěra se zcela rozpadla.
„Vždycky jsem říkala, že mám ráda stát. Že mu ráda platím daně. Že stát pak bude jako taková naše zahrádka. Vrátí nám to. A kdyż ne nám, tak naším dětem. Ho*no, ho*no, třikrát ho*no. Zažádala jsem si o důchod, na který prý mám nárok. Jak by ne, když celý život platím, jak mourovatá,“ začala svůj příspěvek na Instagramu spisovatelka.
S tím, že bude mít malý důchod, prý počítala. „Protože OSVČ. Ale ráda bych věděla, jak malej. Tak na toto sladké tajemství už čekám 85 dní. Poté, co mé honili jak nadmutou kozu po všech potvrzeních. Nesmyslnejch. Poté, co jsem tam dřepěla dvě hodiny, i když jsem se objednala přes internet. Prý, abych nečekala,“ pokračuje.
Vztek z celé situace vyústil v ostré varování směrem k veřejnosti, kdy lidem doporučila, aby si raději spořili či investovali vlastní cestou, než aby spoléhali na státní důchod.
„Neplaťte si důchodové pojištění. Dávejte to do nějakého investičního fondu. Stát vám nase*e a ani neřekne, kdy a kolik. Nemám ráda stát. Leda snad nějakej severskej. Musela jsem do sauny, abych neběžela na sociálku a neřvala už od vchodu. Asi tu zůstanu do smrti. Tohle si nezasloužíme,“ dodala Obermannová.
Reakce na spisovatelčin rozhořčený příspěvek jsou různé. Mnoho lidí jí dává za pravdu a sdílí podobné zkušenosti s úřady, zdlouhavým vyřizováním a nejistotou ohledně budoucích důchodů. Jiní naopak upozorňují na to, že situace každého seniora je individuální a že kromě samotného důchodu hraje roli také majetkové zázemí.
Připomínají, že Obermannová vlastní byt, chalupu či automobil, což je luxus, který řada důchodců nemá, a že ne všichni mají s úřady tak negativní zkušenost. Přesto příspěvek znovu rozdmýchal diskusi o tom, zda současný systém dokáže lidem vrátit alespoň část toho, co mu po desítky let odváděli.
Irena Obermannová patří mezi výrazné osobnosti české kulturní scény. Narodila se v roce 1961 a proslavila se jako spisovatelka, scenáristka a publicistka. Je autorkou řady úspěšných románů, fejetonů i scénářů, často se věnuje tématům vztahů, ženského světa, stárnutí a společenských tabu. V minulosti se netajila blízkým vztahem s bývalým prezidentem Václavem Havlem, o kterém později napsala knihu Deník šílené milenky.
Její dcerou je herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová, která se rovněž výrazně prosadila na české kulturní scéně. Berenika je známá nejen z filmů a televizních seriálů, ale i jako autorka knih a úspěšná influencerka. Matka s dcerou často vzbuzují pozornost svou otevřeností, smyslem pro humor i schopností bez obalu komentovat společenská témata.