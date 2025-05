„Než jsme si udělaly podcast, tak jsem si myslela, že máme s Berenikou hezký idylický vztah. Takový ten žádný problém,“ říká spisovatelka Irena Obermannová. „Teď se nenávidíme,“ doplnila ji okamžitě její dcera.

„Po podcastu už vím, že neposlouchá,“ postěžovala si Obermannová. Dceři vyčítala v minulosti třeba tetování. „To je moje kůže. Člověk si porodí kůži a ona ji pak počmárá. Ale že se tetují jenom hloupí lidé už neříkám, to jsem byla seřvaná,“ říká Obermannová.

Jejich společný podcast se jmenuje Co pos**ly naše matky a my taky pos**eme. Podle Bereniky Kohoutové to v případě její matky byla jedna konkrétní věc. „Máma se mi snažila odbourat můj vřelý vztah k jídlu. Říkala mi, že jsem tlustá,“ vzpomíná.

„Ale já jsem se nedala. Celé moje mládí mi říkala, že bych měla zhubnout. Chápu, že naše matky se řídily časákama, kde se psalo, že se má hubnout do plavek. Byly jsme na chalupě, kde se všechny ty ženský opalovaly a nežraly. To je to, co máma nejvíc pos**la. Jinak nic,“ říká Kohoutová.

I když se hádají, v mnohém jsou stejné. Ani jedna se nestydí postnout na sociální síť nahou fotku. „Říkám si, že je to super, strašně fandím tomu, že se ženská v 60 letech vyfotí v prádle. Totálně s tím souzním. Jenom by to nemusela být moje matka. Zavřu oči a dám tomu lajk,“ říká Berenika Kohoutová o maminčině nahé fotografii na Instagramu.

Irena Obermannová zase měla výhrady k Bereničině poporodní fotce. „Když porodila Lolu, dala tam hrdě fotku takový nakynutý maminky, a já jsem si říkala, že se úplně zbláznila, že si lidi budou myslet, že už bude navždycky tlustá. A nikdo už ji neobsadí. Zavřela jsem oči a dala jsem tomu lajk,“ přiznává spisovatelka.