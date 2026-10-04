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Investigativní i ve Zrádcích. Zdíša prokoukla jedno z tajemství letošní řady

Tereza Hrabinová
  11:30
„Jsem zvyklá na hodně stresové situace i na to, že se mě někdo snaží dostat pod...

„Jsem zvyklá na hodně stresové situace i na to, že se mě někdo snaží dostat pod tlak, například aby zabránil vydání článků, které by někoho mohly stát post nebo mu znepříjemnit život. Jsem zvyklá pracovat ve stresu a pohybovat se v prostředí, kde se neustále manipuluje a lže. To vše může být moje výhoda, protože je to de facto moje práce,“ říká novinářka Zdíša. | foto: FTV Prima

Štefan a Barnabáš - Zrádci
Štefan a Barnabáš - Zrádci
Štefan a Barnabáš - Zrádci
Štefan a Barnabáš - Zrádci
5 fotografií
Investigativní novinářka Zdislava Pokorná alias Zdíša uplatnila svůj postřeh i ve Zrádcích. Pojala podezření, že se Barnabáš Jurič a Štefan Rehák znají už z doby před natáčením. Přestože to u kulatého stolu popřeli, její úsudek byl správný. Tito muži totiž tvoří pár.

Zdíša si všímala chování obou soutěžících a své podezření probírala s Adamem Dolníkem. Ve třetím díle se pak u kulatého stolu zeptala, zda se znali už před začátkem hry.

„Tady jsme se viděli poprvé,“ odpověděl Barnabáš. Novinářku ale neujistil. „Nepřesvědčili mě, vůbec,“ zhodnotila jejich reakci. Dvojice po odvysílání epizody ve společném videu na TikToku potvrdila, že jsou partneři a vztah před ostatními hráči tajili.

Utajování podle nich zasáhlo i do života před vysíláním pořadu. Smazali společné fotografie a v posledních týdnech omezili společné vycházení. „Konečně můžeme říkat, že jsme tam společně a konečně můžeme fungovat společně v reálném životě,“ uvedli ve videu.

zradci_official

Zdíši královský moment u kulatého stolu.

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#zradci

1. října 2026 v 17:01, příspěvek archivován: 2. října 2026 v 15:34
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Pochvaly sdílí s Adamem

Pátrání Zdislavy ocenili diváci i na Instagramu. „Zdíša se nezapře!“ napsala jedna z komentujících. „Zdíša největší detektiv! Miluju!“ přidal se další. Jeden z komentářů její vystupování propojil s novinářskou prací: „No a teď si představte, že tohle zažívá Pavel Tykač už několik měsíců v kuse.“ Ozval se i samotný Barnabáš: „Jsem team #Zdíša.“

Pokorná ovšem připomněla, že na pátrání nebyla sama. „Jen chci říct, že jsme to řešili nejvíc s Adamem Dolníkem, takže to jde za ním taky,“ napsala.

Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl

Věrní vyřadili dalšího ze svých řad

Odhalení utajovaného vztahu ale Věrným k nalezení zrádce nepomohlo. U kulatého stolu nakonec nejvíce hlasů dostal Jura. Nejmladší soutěžící jich nasbíral devět, zatímco Anastázie pět. Před odchodem prozradil, že patří mezi Věrné. Skupina tak vyřadila dalšího hráče z vlastních řad a všichni tři zrádci zůstali ve hře.

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