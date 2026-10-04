Investigativní i ve Zrádcích. Zdíša prokoukla jedno z tajemství letošní řady

Zdíša si všímala chování obou soutěžících a své podezření probírala s Adamem Dolníkem. Ve třetím díle se pak u kulatého stolu zeptala, zda se znali už před začátkem hry.
„Tady jsme se viděli poprvé,“ odpověděl Barnabáš. Novinářku ale neujistil. „Nepřesvědčili mě, vůbec,“ zhodnotila jejich reakci. Dvojice po odvysílání epizody ve společném videu na TikToku potvrdila, že jsou partneři a vztah před ostatními hráči tajili.
Utajování podle nich zasáhlo i do života před vysíláním pořadu. Smazali společné fotografie a v posledních týdnech omezili společné vycházení. „Konečně můžeme říkat, že jsme tam společně a konečně můžeme fungovat společně v reálném životě,“ uvedli ve videu.
Pochvaly sdílí s Adamem
Pátrání Zdislavy ocenili diváci i na Instagramu. „Zdíša se nezapře!“ napsala jedna z komentujících. „Zdíša největší detektiv! Miluju!“ přidal se další. Jeden z komentářů její vystupování propojil s novinářskou prací: „No a teď si představte, že tohle zažívá Pavel Tykač už několik měsíců v kuse.“ Ozval se i samotný Barnabáš: „Jsem team #Zdíša.“
Pokorná ovšem připomněla, že na pátrání nebyla sama. „Jen chci říct, že jsme to řešili nejvíc s Adamem Dolníkem, takže to jde za ním taky,“ napsala.
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Věrní vyřadili dalšího ze svých řad
Odhalení utajovaného vztahu ale Věrným k nalezení zrádce nepomohlo. U kulatého stolu nakonec nejvíce hlasů dostal Jura. Nejmladší soutěžící jich nasbíral devět, zatímco Anastázie pět. Před odchodem prozradil, že patří mezi Věrné. Skupina tak vyřadila dalšího hráče z vlastních řad a všichni tři zrádci zůstali ve hře.