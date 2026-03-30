Instagram se ponořil do devadesátek. Celebrity ukazují, jak vypadaly za mlada

Natálie Brabcová
  11:44
Nový virální trend „Mom, what were you like in the ’90s?“ přináší fotky a videa celebrit z doby, kdy hrály v legendárních seriálech a filmech. Reese Witherspoonová, Mayim Bialiková nebo Drew Barrymore ukazují tehdejší outfity, účesy i každodenní momenty, které mnohým připomínají jejich dospívající léta.
Hlavní představitelé populárního amerického seriálu z 90. let s názvem Blossom. Mayim Bialik, Jenna von Oÿ a Joey Lawrence. | foto: Instagramový účet: @missmayim

36 fotografií

Podobný virální trend návratů do minulosti se na sociálních sítích objevil už v lednu 2026, kdy lidé sdíleli fotky a videa z roku 2016. Teď se ale vracejí ještě dál — rovnou do 90. let.

K výzvě se připojila i Reese Witherspoonová, herečka známá především díky filmu Pravá blondýnka (Legally Blonde). Ve svém videu přechází z krátkého současného záběru do montáže autentických snímků z 90. let, které zachycují její tehdejší vzhled a styl včetně momentů na červeném koberci.

reesewitherspoon

Let’s just say… there’s a lot to unpack here.

6. března 2026 v 16:57, příspěvek archivován: 30. března 2026 v 10:29
oblíbit odpovědět uložit

Stejný postup si osvojila i Drew Barrymore, herečka známá z filmu E.T. – Mimozemšťan, a Mayim Bialiková, známá z populárního seriálu Teorie velkého třesku. Každé video začíná otázkou: Mami, jak jsi vypadala v 90kách? V pozadí hraje hit Iris od Goo Goo Dolls, písnička z roku 1998, která proslula díky filmu Město andělů.

Jak dnes vypadá hvězda Melrose Place? Daphne Zuniga ohromila přirozenou krásou

Trend baví nejen ty, kdo 90. léta zažili, ale i mladší generace. Dobu bez chytrých telefonů a sociálních sítí si dnes mnozí idealizují jako jednodušší a svobodnější. Devadesátky tak znovu ožívají, tentokrát v digitální světě.

Z českých známých tváří se k trendu přidala například modelka Daniela Peštová.

daniela_pestova

Yes kids, all of this and more

23. března 2026 v 16:05, příspěvek archivován: 30. března 2026 v 12:26
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Česko hledá Muže roku: Jaké jsou novinky v soutěži a kdo se může přihlásit?

Nejčtenější

Denise Richardsová podstoupila náročný zákrok, vizuálně omládla o desítky let

Denise Richardsová před osmi měsíci podstoupila kompletní facelift obličeje....

Americká herečka Denise Richardsová (55) se rozhodla jít s pravdou ven a otevřeně promluvila o své výrazné vizuální proměně. Na sociálních sítích sdílela někdejší bond girl fotografie před faceliftem...

Pařila s tátou, příjmení si vzala mámy. Lola Rolins slaví 18 a ukázala fotky z dětství

Laura Homolová

Dcera zpěvačky Dary Rolins a hudebníka Matěje Homoly Laura, které se přezdívá Lola, je dospělá. Své 18. narozeniny slavila v luxusní pražské restauraci nedaleko Karlova mostu. Na sociálních sítích se...

Pravé blondýnce je 50. Smějte se, vzkázala fanouškům a ukázala své příšerné fotky

K padesátinám Reese Witherspoon sdílela momenty ze svého života a vzkázala: „Je...

Americká herečka a producentka Reese Witherspoonová oslavila v neděli padesátiny. Za tu dobu toho stihla opravdu hodně. Je držitelkou řady ocenění včetně Oscara, má tři děti, založila produkční...

Umělkyně Lucka v nahé seznamce: Zaujaly ji kérky i handicapovaný punkáč

Lucie alias Luc Tuc v Naked Attraction

Extravagantní umělkyně Lucie (29) je po toxickém vztahu rozhodnutá najít si pohodového mladíka, který se nebojí experimentovat v sexu. Miluje techno, tetování i 69 a věří, že se najde podobně...

Spím napojená na přístroj, žíly rozpíchané jak řešeto, popsala Laďka Něrgešová

Laďka Něrgešová 8. března 2026 na Instagramu: „Tak hezký víkend s MDŽ!...

Laďka Něrgešová otevřeně promluvila o svém nejtěžším životním období. Na svém Instagramu popsala každodenní realitu léčby nádoru mozku. I když je moderátorka psychicky a fyzicky vyčerpaná, snaží se...

Svobodná maminka Martina dostala v Naked Attraction rovnou nabídku k sňatku

Martina v Naked Attraction

Žádost o ruku v nahé seznamce ještě nikdy nebyla a to ani v zahraničních verzích. Pro svobodnou maminku Martinu (32) to bude také rozhodující faktor při výběru z nahých mužů. Touží po zralém...

30. března 2026  11:11

Mikrofon mění za taneční boty. Ve StarDance zatančí zpěvačka Marta Jandová

Marta Jandová ve StarDance XIV (2026)

První oficiálně potvrzenou soutěžící letošní StarDance je zpěvačka Marta Jandová (51). Čtrnáctý ročník taneční show začne letos na podzim. Ostatní jména VIP tanečníků televize zatím tají.

30. března 2026  10:02

Partnerku už nemám, oznámila rozchod s přítelkyní herečka Jitka Smutná

Herečka Jitka Smutná (Karlovy Vary, 2024)

Herečka Jitka Smutná (73) prožívá další výraznou osobní změnu. Rozešla se s partnerkou, se kterou nějaký čas sdílela společný život. Důvody rozpadu vztahu si nechává pro sebe, své soukromí si...

30. března 2026  9:23

Fungující manželství? Chce to hlavně toleranci a humor, říká Jana Švandová

Jana Švandová

Jana Švandová (78) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o vnímání krásy u žen a mužů i o receptu na šťastné a fungující manželství. Podle herečky je důležité hlavně umět ocenit partnera, být...

30. března 2026

Nohy měl rozedrané do krve, ale běžel dál. Uhlík překvapil i Březinu

Petr Uhlík v seriálu Rekordwoman (2026)

„Sako mám od Blažka a kalhoty s košilí od Galarda. Já to recykluji, měl jsem to na sobě už minulý rok,“ hlásil Filip Březina na Českém lvu. Před čtyřmi měsíci dotočil pro Oneplay šestidílnou sérii...

30. března 2026

Zhroutil se mi život, teď se snažím jít štěstí naproti. Otevřená zpověď Jana Šťastného

Premium
Jan Šťastný

Zažil rodinné trable i náročný rozvod, přiznává, že se mu tehdy zhroutil svět a sebelítost občas utápěl v alkoholu… Ale to vše je pryč. „Cítím se mladší, než jsem se cítil před dvaceti lety,“ říká...

29. března 2026

Manželství mám trvanlivé, protože muž je kreativní, říká Iva Hüttnerová

Iva Hüttnerová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen 2026)

Herečka, spisovatelka, malířka Iva Hüttnerová (77) je vdaná podruhé. Se svým druhým manželem Petrem Mändlem je šťastná už 44 let. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradila, v čem tkví tajemství jejich...

29. března 2026

Myslela jsem, že je to můj konec, popsala Ornella mimoděložní těhotenství

Ornella Koktová v dokumentu Ornella Life (2026)

Ornella Koktová ve svém dokumentu Ornella Life promluvila o nejtěžších chvílích života, kdy se týden po porodu dcery musela vrátit na sál na urgentní břišní operaci kvůli nálezu pod žebry. Tehdy...

29. března 2026

Jsme rodina, hlásí Kamila Nývltová. Zveřejnila snímek novorozených dvojčat

Na křtu nové písně „Slovem tě chráním“ Kamila Nývltová s partnerem Eddiem...

Zpěvačka Kamila Nývltová (36) porodila ve čtvrtek dvojčata a v neděli zveřejnila jejich snímky na sociální síti. Se snoubencem Eddiem Ramadamem jim vybrali jména Jasmína a Eliana.

29. března 2026

Leonardo DiCaprio se konečně ukázal v Praze. Zašel do Stavovského divadla

Leonardo DiCaprio přichází na 98. předávání Oscarů (15. března 2026)

Leonardo DiCaprio natáčí v Česku a pohybuje se tu trochu jako tajný agent. Vyhýbá se veřejnosti, za jeho vozem jezdí další, aby se k němu nemohl nikdo přiblížit. Národní divadlo ale zveřejnilo...

29. března 2026

Přerušovaný půst držím už deset let. Stačí dvě jídla denně, říká Schicková

Kristýna Schicková

Kristýna Schicková (31) kromě modelingu rozjíždí i kariéru DJky. Kromě toho vychovává dvě malé děti. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila recept, jak se udržet fit a promluvila i o svém příteli.

29. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.