Podobný virální trend návratů do minulosti se na sociálních sítích objevil už v lednu 2026, kdy lidé sdíleli fotky a videa z roku 2016. Teď se ale vracejí ještě dál — rovnou do 90. let.
K výzvě se připojila i Reese Witherspoonová, herečka známá především díky filmu Pravá blondýnka (Legally Blonde). Ve svém videu přechází z krátkého současného záběru do montáže autentických snímků z 90. let, které zachycují její tehdejší vzhled a styl včetně momentů na červeném koberci.
Stejný postup si osvojila i Drew Barrymore, herečka známá z filmu E.T. – Mimozemšťan, a Mayim Bialiková, známá z populárního seriálu Teorie velkého třesku. Každé video začíná otázkou: Mami, jak jsi vypadala v 90kách? V pozadí hraje hit Iris od Goo Goo Dolls, písnička z roku 1998, která proslula díky filmu Město andělů.
Trend baví nejen ty, kdo 90. léta zažili, ale i mladší generace. Dobu bez chytrých telefonů a sociálních sítí si dnes mnozí idealizují jako jednodušší a svobodnější. Devadesátky tak znovu ožívají, tentokrát v digitální světě.
Z českých známých tváří se k trendu přidala například modelka Daniela Peštová.