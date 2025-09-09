Focení aktů? Šla bych do toho, dokud to ještě jde, přiznává Inna Puhajková

Byla to její první letošní vyjížďka na kole a skončila po patnácti minutách. Moderátorka Inna Puhajková v centru Prahy uhýbala autu, které ji chtělo předjíždět a hodně zpomalila. Navíc proti ní jela tramvaj, takže instinktivně spadla na bok a ruku dala pod sebe tak nešťastně, že si naštípla loket.
Inna Puhajková | foto: Profimedia.cz

„Už je to zahojené, ruka je jako nová a funguje na sto procent,“ říká novácká sporťačka Inna Puhajková s tím, že se naštěstí zotavila bez následků. Akorát rameno má ještě trošku ztuhlé. „Chce to trošku víc strečinku a plavání, ale jinak už o tom zranění vůbec nevím.“

„Celý život jsem měla štěstí, úrazy se mi vyhýbaly a teď za poslední rok a půl mě potkaly hned dva. Jeden při sportu a ten druhý jsem si způsobila při obyčejné chůzi. Scházela jsem ze schodů, dívala se do mobilu a šlápla do prázdna,“ vypráví.

Inna Puhajková v Brně (11. února 2023)

V práci prý k jejím karambolům přistoupili s pochopením. „Berou to jako součást života. Zvlášť u sporťáků se s tím tak nějak počítá. To by člověk nemohl ani vyjít z domu, kdyby se pořád něčeho bál. První úraz se mi stal na schodech, po kterých běžně chodíme a druhý na kole, přitom moje jízda nebyla riskantní ani rychlá,“ říká.

I jako handicapovaná dál vysílala, akorát si v případě úrazu na noze vypomohla barovou židličkou a když měla na ruce ortézu, snažily se kostymérky sladit s ní její oblečení.

Sport je aktivně i pasivně její vášni od dětství. A pořád objevuje něco nového. „Ráda bych si vyzkoušela golf, už spoustu let se k němu snažím dokopat. Ale je to časově tak náročná disciplína, že když mám konečně čas, jdu radši dělat to, co už umím,“ vypráví.

Adam Janota a Inna Puhajková

S přítelem by taky ráda lezla po stěnách. „On to miluje a už rok mluvíme o tom, že bych to taky zkusila. Většinou jsou překážkou moje dlouhé nehty. Takže se čeká na to, až je zkrátím nebo sundám,“ směje se.

I když je milovnicí rychlé jízdy a adrenalinových sportů, s výškami má trochu problém. Ale vzdát to nechce. „Zkusím to na lezecké stěně a uvidíme, do jaké míry mi to vadit bude nebo nebude,“ říká.

I když příští rok oslaví už čtyřicetiny, figuru má výstavní. Přesto jí dosud nikdo nenabídl focení aktů. „Ani nevím, jestli by něco takového na Nově prošlo. Záleží, jak by to bylo stylizované, který fotograf by snímky dělal. Ale já jsem tomu otevřená. Čím dřív tím líp, protože nevím, jak dlouho ještě budu takhle vypadat,“ směje se.

Inna Puhajková

S Adamem Janotou, finalistou soutěže SuperStar 2021, byli na dovolené na Madeiře a kdyby nemuseli do práce, klidně by si pobyt o pár dní prodloužili, jak se jim tam líbilo. I když spolu randí už dva roky, vztah zatím nikam neposunuli. „Zásnuby, svatba ani dítě, nejsou na pořadu dne,“ říká Puhajková.

Přitom je s Adamem, který je o osm let mladší, maximálně spokojená. „Je to atraktivní sympatický kluk. Má krásné zuby, je vysoký, hezky stavěný, má pěkné vlasy… Nikdy dřív jsem u kluků dlouhé vlasy nevyžadovala, ale u něj je to charakteristický rys. Chce se ostříhat a já mu to zakazuji,“ prozrazuje. „Hlavně je ale extrémně pozorný a galantní, což je v dnešní době opravdu vzácnost, gentlemani vymírají. A je mi oporou, strašně moc mi pomáhá, vychází ve všem vstříc.“

Svoji kariéru na Nově sice zatím nekončí, ale ráda by se posunula dál. „Říká se, že v nejlepším se má přestat. A já jsem novým příležitostem otevřená. Už teď se snažím mít práci co nejpestřejší. Moderuji akce, občas mám nějaké spolupráce na sociálních sítích, dělám ambasadorku... A teď se rýsuje jeden nový projekt pro Oneplay. Týkal by se sportu, tak snad jsem to nezakřikla,“ uzavírá Inna, která má vystudovanou střední policejní školu.

Vstoupit do diskuse

Focení aktů? Šla bych do toho, dokud to ještě jde, přiznává Inna Puhajková

