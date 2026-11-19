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Píchal jsem si injekce, přiznává o třicet kilo lehčí Xindl X
„Přišlo mi důležité o tom mluvit, protože pořád se to bere jako podvod. ‚Tenhle člověk zhubnul, ale bere na to léky, tak se to nepočítá.‘ A mně to přijde jako blbost,“ vysvětlil zpěvák, proč se jako první celebrita odhodlal přiznat, že si k hubnutí tímto způsobem pomáhá. Lidé by injekce neměli považovat za doping v honbě za štíhlostí, ale za lék.
„Že člověk bere léky, přece neznamená, že u toho nedrží dietu, že necvičí. Bez toho by to taky nešlo. A hlavně není to mistrovství světa v hubnutí. Prostě člověk chce být zdravý, mít přiměřené proporce a je jedno, jestli k tomu bere léky,“ vysvětluje zpěvák.
Injekce si píchá jednou týdně a díky nim nemá pocit hladu. Zdraví lidé by si je ale podle něj neměli shánět bez rady odborníka. „Přistupuji k tomu tak, že je to lék a ten by si člověk neměl ordinovat sám. Lék by měl řešit s lékařem,“ míní Xindl X, který se s obezitou se potýkal mnoho let.
„Všiml jsem si toho, až když jsem byl přibraný. Přibírám čtyři kila ročně, jde to postupně a člověk si toho nevšímá a najednou mám 115 kilo a říkám si, jak se to stalo? Na vině je taky moje introvertnost. Často, než jsem mohl jít na pódium a komunikovat s lidmi, jsem si musel pomoct skleničkou nebo lahví. Ne že bych byl vyloženě alkoholik, ale pil jsem často a k tomu si nehlídal jídelníček a za pár let jsem přibral 30 kilo,“ popsal zpěvák.
Držel pak všechny možné drastické diety, při kterých jedl jen rýži nebo zeleninu. Jeho váha se ale chovala jinak než u jiných. V roce 2019 účinkoval ve StarDance, kde všechny celebrity vlivem náročného intenzivního tréninku hubnou, ale on přibíral. Naopak v době covidu, kdy lidé zavření doma tloustli, Xindl X poprvé v životě zhubl tak, jak si přál.
„Zatímco všichni ve StarDance hubnou, tak já jsem pořád nabíral. Říkal jsem si: Dost, to takhle nejde. Během tréninku jsem najel na drastickou dietu, kdy jsem nic nejedl a pil jen slazený čaj s kajenským pepřem. Pak jsem při natáčení klipu Volnoběh málem zkolaboval,“ vzpomíná.
„Poprvé, kdy se mi podařilo s váhou zatočit, bylo za covidu, kdy jsme zůstali zaseknutí na Tenerife, kam jsme odjeli původně na čtrnáctidenní dovolenou a zůstali jsme tam dva školní roky,“ popsal.
„Nainstaloval jsem si kalorické tabulky do telefonu, přestal úplně pít alkohol, začal chodit 10 až 20 km denně a nedělal jsem nic jiného. Řekl jsem si: Ty jsi ten, kdo si zaslouží pozornost. Nemůžeš se rozdat a sebe jen zajídat a zapíjet. Věnoval jsem pozornost své mysli a tělu. To bylo poprvé, kdy se mi to povedlo a během tří čtvrtin roku jsem shodil 25 kilo,“ vysvětlil.
Sotva se ale vrátil do pracovního procesu a dal si první skleničku po koncertě, problém začal nanovo a během tří let nabral kila zpět.
„Začal jsem dělat vše stejně jako na Tenerife. Znovu chodit kilometry, počítat kalorie a nepít, ale nefungovalo to stejně jako předtím,“ popsal. V té době se rozhodl vyhledat odbornou pomoc a lékař mu doporučil injekce. Ty zatím fungují, ale stále musí dodržovat životosprávu. Rozhodl se také nedat si ani jednu skleničku, protože ví, že u jedné by nakonec nezůstalo. „Je to věc, kterou bych neměl dělat, protože to neumím,“ říká Xindl X.