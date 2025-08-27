Influencerka Strausz Plačková je těhotná. Pochlubila se rostoucím bříškem

  11:55
Bývalá playmate a influencerka Zuzana Strausz Plačková (34), které přezdívají královna slovenského Instagramu, na sociálních sítích oznámila radostnou novinku. S manželem Reném Strauszem čekají druhý přírůstek do rodiny.
Zuzana Strausz Plačková v Brně (18. června 2025)

Zuzana Strausz Plačková v Brně (18. června 2025) | foto: Profimedia.cz

René Strausz a Zuzana Strausz Plačková v Bratislavě (9. března 2025)
Zuzana Strausz Plačková na Instagramu
Zuzana Strausz Plačková (Bratislava, 11. února 2018)
Zuzana Strausz Plačková (Bratislava, 9. září 2021)
„Dionko bude velký bratr,“ napsala nastávající maminka k videu na pláži, kde je se svým mužem i synem, který se manželům narodil v roce 2022.

V minulosti měla influencerka problémy s policií. V roce 2021 během protidrogové akce zadrželi kromě Plačkové i jejího manžela Reného Strausze, kterého si Plačková vzala v roce 2015. Svatbu si pak zopakovali ještě dvakrát.

Těhotná Zuzana Strausz Plačková, René Strausz a jejich syn Dion (2025)

Vyšetřovatel Národní kriminální agentury (NAKA) obvinil všech 15 lidí zadržených v pondělí během razie z trestného činu založení, zosnování a podpory zločinecké skupiny a drogové trestné činnosti.

„Doufám, že se to brzy vše vysvětlí. Chci jen odkázat lidem, dávejte si pozor, s kým se setkáváte, neboť můžete být pak hozeni do jednoho pytle s určitými lidmi. Ani o tom nemusíte vědět,“ řekla tenkrát televizi Markíza Zuzana Strausz Plačková, když ji odvezli z cely předběžného zadržení v Galantě na výslech v Trenčíně. V květnu 2022 jejich obvinění pro drogovou trestnou činnost a jiné zrušili.

René Strausz a Zuzana Strausz Plačková (Bratislava, 25. února 2020)

Podle televize Markíza se o Strauszovi moc neví. Jeho manželka před osmi lety řekla, že přes víkend dělá taxikáře. Pak se dal na hudební kariéru. Na YouTube má několik písní. Díky podpoře své manželky je aktivní i na sociálních sítích, na Tik-Toku zveřejňuje různé soutěže a vtipná videa.

Plačková se zviditelnila před 14 lety účastí v reality show Hotel Paradise, kde byla známá peprným slovníkem. Netajila se ani tím, že jako mladá natočila soft porno.

Na sociálních sítích začala být hodně aktivní před devíti lety. Prezentuje se hlavně luxusem a netají se plastikami. V minulosti si nechala zvětšit poprsí a na Ukrajině také podstoupila zákroky v obličeji, po nichž vypadá jinak než kdysi.

Influencerka vydělává hlavně spolupracemi na Instagramu. Za jeden post podle svých slov inkasuje v přepočtu kolem 125 tisíc korun.

30. září 2021
