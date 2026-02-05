Udělal jste dobře, dal bych vám víc, řekl soudce Kolesovi k dohodě o trestu

  13:24
Výstřední český influencer Patrik Pešava, který si říká Koleso, stráví osm měsíců ve vězení. Na trestu za sérii zničených aut a zapálených popelnic se ve čtvrtek dohodl u Obvodního soudu pro Prahu 8 se státním zástupcem. Podle soudce Pešava uzavřenou dohodou neprohloupil, bez ní by prý byl jeho trest tvrdší.

Sedmadvacetiletý influencer a invalidní důchodce Patrik Pešava je už třetí měsíc ve vazbě. K soudu ho přivedla eskorta. Státní zástupce muže obžaloval z poškozování cizích věcí a výtržnictví, které měl spáchat v oblasti Prahy 8.

Svůj vandalský „seriál“ začal Pešava loni v srpnu zapálením několika plastových odpadkových košů. V září poničil pod vlivem alkoholu vnější zpětná zrcátka u tří automobilů a přidal k tomu i poškozenou dopravní značku.

Lidé se bojí o Kolesovu budoucnost. Podle některých umírá

V říjnu se vrátil k zapalování košů a kontejnerů, což provedl například vhozením nedopalku cigarety, ale i rafinovaněji – to když vzal v jednom případě plastové sáčky na psí výkaly, naplnil je plynem z voňavky, zapálil a hodil do koše. Zničil tím rovnou dva kontejnery na tříděný odpad.

Sérii završil 21. října 2025 poškozením dalších čtyř vozidel, k čemuž použil mimo jiné kop nohou nebo vrh odpadkovým košem. Celkovou škodu za skutky rozdělené do dvou obžalob vyčíslil státní zástupce na zhruba 100 tisíc korun.

Influencer Patrik „Koleso“ Pešava u Obvodního soudu pro Prahu 8 (5. února 2026)
Druhý turnaj v červnu roku 2022 z kurzu neuhnul. Naopak! Například duel, v němž se objevil Patrik „Koleso“ Pešava a Lukáš Kril, bizarností fascinoval. Šlo jen o polštářovou bitvu, ani té však nescházela chlapácká předehra.
18 fotografií

„Cítím se být vinen,“ prohlásil v jednací síni stručně influencer, který byl v podmínce za předchozí vandalství a výtržnictví. Zároveň projevil zájem uzavřít se státním zastupitelstvím dohodu o vině a trestu. Tomu byl nakloněn i žalobce. Během následující půlhodiny byla dohoda na světě.

„Pan obžalovaný souhlasí, že mu bude uložen úhrnný trest osmi měsíců se zařazením do věznice s ostrahou,“ zrekapituloval výsledek státní zástupce Adam Pellar. Pešava následně potvrdil, že dohodu uzavírá dobrovolně a je si vědom toho, co to obnáší.

Kamarádova tragická smrt, kvůli které nestihl interview! 1. díl rozhovoru s Kolesem

Soudce Petr Novák ji po krátké pauze schválil. „Když tady pan obžalovaný přemýšlel, jestli má vzít dohodu s panem státním zástupcem, udělal dobře, že ji vzal. Ušetřil si tím několik měsíců. Dal bych mu vyšší trest - minimálně dvanáct měsíců,“ prohlásil soudce na závěr směrem k Pešavovi. Rozsudek je pravomocný.

Patrik „Koleso“ Pešava má na internetu desítky tisíc sledujících, které zaujal svými hláškami a videi z různých večírků. Jde o dlouhodobého konzumenta alkoholu a uživatele drog včetně pervitinu. V minulosti měl problémy s bydlením i financemi, přivydělával si žebráním a potýkal se také se zdravotními obtížemi.

