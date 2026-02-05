Udělal jste dobře, dal bych vám víc, řekl soudce Kolesovi k dohodě o trestu

Sedmadvacetiletý influencer a invalidní důchodce Patrik Pešava je už třetí měsíc ve vazbě. K soudu ho přivedla eskorta. Státní zástupce muže obžaloval z poškozování cizích věcí a výtržnictví, které měl spáchat v oblasti Prahy 8.
Svůj vandalský „seriál“ začal Pešava loni v srpnu zapálením několika plastových odpadkových košů. V září poničil pod vlivem alkoholu vnější zpětná zrcátka u tří automobilů a přidal k tomu i poškozenou dopravní značku.
V říjnu se vrátil k zapalování košů a kontejnerů, což provedl například vhozením nedopalku cigarety, ale i rafinovaněji – to když vzal v jednom případě plastové sáčky na psí výkaly, naplnil je plynem z voňavky, zapálil a hodil do koše. Zničil tím rovnou dva kontejnery na tříděný odpad.
Sérii završil 21. října 2025 poškozením dalších čtyř vozidel, k čemuž použil mimo jiné kop nohou nebo vrh odpadkovým košem. Celkovou škodu za skutky rozdělené do dvou obžalob vyčíslil státní zástupce na zhruba 100 tisíc korun.
„Cítím se být vinen,“ prohlásil v jednací síni stručně influencer, který byl v podmínce za předchozí vandalství a výtržnictví. Zároveň projevil zájem uzavřít se státním zastupitelstvím dohodu o vině a trestu. Tomu byl nakloněn i žalobce. Během následující půlhodiny byla dohoda na světě.
„Pan obžalovaný souhlasí, že mu bude uložen úhrnný trest osmi měsíců se zařazením do věznice s ostrahou,“ zrekapituloval výsledek státní zástupce Adam Pellar. Pešava následně potvrdil, že dohodu uzavírá dobrovolně a je si vědom toho, co to obnáší.
Soudce Petr Novák ji po krátké pauze schválil. „Když tady pan obžalovaný přemýšlel, jestli má vzít dohodu s panem státním zástupcem, udělal dobře, že ji vzal. Ušetřil si tím několik měsíců. Dal bych mu vyšší trest - minimálně dvanáct měsíců,“ prohlásil soudce na závěr směrem k Pešavovi. Rozsudek je pravomocný.
Patrik „Koleso“ Pešava má na internetu desítky tisíc sledujících, které zaujal svými hláškami a videi z různých večírků. Jde o dlouhodobého konzumenta alkoholu a uživatele drog včetně pervitinu. V minulosti měl problémy s bydlením i financemi, přivydělával si žebráním a potýkal se také se zdravotními obtížemi.