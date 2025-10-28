TikToker a kouč zemřel ve věku 25 let. Poslední video nahrál v den smrti

Badera na Instagramu, TikToku a platformě X sledovalo dohromady přes 200 tisíc lidí. Sdílel obsah o životním stylu a finanční rady, vedl kurz finančního koučinku a v e-mailovém newsletteru poskytoval tipy pro správu financí.
Podle přítelkyně influencer náhle zemřel 23. října. „Ben byl nejlaskavější, nejstarostlivější a nejštědřejší člověk, jakého jsem kdy v životě potkala. Opravdu miloval každého, s kým se setkal, a byl neustále pozitivní,“ uvedla Reem v příspěvku na TikToku.
Doplnila, že nic nenasvědčovalo tomu, že by se s ním mělo něco stát. „Ten večer jsme měli jít na večeři a on se zdál být úplně v pořádku. Mluvila jsem s ním přes FaceTime pár hodin před jeho smrtí – byl šťastný, usmíval se a vtipkoval,“ popsala.
Na posledním videu sdíleném na TikToku23. října, v den své smrti, Bader radil sledujícím, kteří si chtějí založit vlastní podnikání. Na Instagramu naposledy 22. září sdílel fotografie z oslavy svých 25. narozenin.
Podle rodiny byl Ben Bader vizionář, který žil svůj život s láskou a prostřednictvím svého koučovacího a mentorského programu The Artisan Lab pomáhal tvůrcům, koučům a podnikatelům vybudovat prosperující online podniky.
„Na všechny, kdo ho znali, měl hluboký dopad svou moudrostí, humorem a soucitem. Ben prožíval každý den naplno a inspiroval své okolí k hledání smyslu, spojení a cíle ve vlastním životě. Jeho světlo bude i nadále zářit skrze nespočet lidí, které oslovil,“ stojí v prohlášení rodiny. Ta zároveň poděkovala za projevy podpory od přátel, kolegů a členů komunity a požádala o soukromí, zatímco se vyrovnává se ztrátou.