Zdrtilo mě to, říká o úmrtí Alžběty II. její představitelka ze seriálu Koruna

„Zrovna jsme natáčely scénu s herečkou Lesley Manvilleovou (ztvárnila princeznu Margaret), když za námi přišli kolegové. Oznámili nám, že nesou smutné zprávy a zeptali se, zda si přejeme pokračovat v natáčení,“ vzpomíná Imelda Stauntonová, jejíž tvář mohou diváci znát například také díky roli profesorky Umbridgeové z filmů o Harrym Potterovi.

„Toho večera jsem byla opravdu zničená. Určitě by mě to rozesmutnilo tak jako tak, ale v tu chvíli o to víc, když jsem s ní tak dlouho žila. Zdrtilo mě to. A myslím si upřímně, že když jsem se pak vrátila do práce, lidé měli problém se na mě při natáčení dívat,“ svěřila se herečka během pořadu The Graham Norton Show.

V témže rozhovoru promluvila také o tom, že jakožto představitelka současné verze královny Alžběty II. – mladší verze si zahrály herečky Claire Foyová a Olivia Colmanová – brala svou roli o to vážněji. „Tuto její verzi znají všichni, a tak mi připadala velice přítomná, díky čemuž to bylo pro mě o trochu víc stresující,“ vysvětluje.

Imelda Stauntonová jako Alžběta II. v seriálu Koruna (2023)

V posledních šesti epizodách závěrečné řady seriálu Koruna jsou vyobrazeny konkrétní témata z doby Alžbětiny vlády, nechybí například „rebelka“ princezna Margaret nebo ostře sledovaný vztah (tehdy ještě prince) Charlese s Camillou.

„Celý seriál je obsahově i herecky velice zajímavý,“ říká Stauntonová. Nejvíce se prý během příprav na svou roli zabývala projevem z roku 1997, který královna přednesla u příležitosti smrti princezny Diany.

„Poslouchala jsem to den co den, ani nevím jak dlouho. Když jsme k tomu došli, s nikým jsem ten den předtím nemluvila, tak vážný moment to byl – a já se ho chtěla pokusit replikovat nejlépe, jak dovedu. Při natáčení bylo naprosté ticho a já v tu chvíli úplně ztratila pojem o čase,“ vzpomíná.

Šestá a finální řada seriálu Koruna byla na Netflixu odvysílána po dvou částech, první polovina v listopadu 2023, druhá v prosinci. Závěrečná šestice epizod popisuje dění v britské královské rodině mezi lety 1997 a 2005. Do bližší minulosti už tvůrce a scenárista Peter Morgan pokračovat nechtěl, chyběl by mu prý potřebný odstup. Seriál Koruna tak končí šestou sezonou.

