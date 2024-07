Zpěvák Imagine Dragons se vzdal mormonství. Náboženství je škodlivé, říká

Dnes šestatřicetiletý rocker vyrůstal v konzervativní mormonské domácnosti s osmi sourozenci a absolvoval i dvouletou mormonskou misi v Omaze ve státě Nebraska.

„Je zřejmé, že některé části mormonského náboženství jsou velmi škodlivé, zejména pro dnešní mladé gaye a lesby. Je pravda, že kvůli odchodu z mormonské církve se občas cítím dost izolovaný od své rodiny. Zároveň je mám moc rád, jsem jim stále nějakým způsobem nablízku a vídám se s nimi. V našem vztahu není žádná nevraživost. Jsem zkrátka jen na jiné cestě než oni. Mám se totiž natolik rád, abych následoval svou pravdu,“ uvedl Dan Reynolds v rozhovoru pro magazín People.

Zpěvák založil v roce 2018 nadaci LOVELOUD na podporu LGBTQ+ lidí. „Kvůli své odlišnosti to v životě mnohdy nemají jednoduché,“ uvedl. Sám vždy bojoval s náboženstvím. „Napáchalo to na mě i na mých blízkých mnoho škod, což teď zpětně opravdu jasně vidím. Ale tehdy se mi zdálo, že na jednu stranu všechno až neuvěřitelně dobře funguje, hlavně v mé rodině,“ popisuje.

„Všichni byli z mého pohledu zdraví a šťastní lidé. Jak stárnu, už se na ně kvůli mormonství nezlobím, ale dříve jsem to opravdu dost řešil. Pokud pro někoho něco funguje, je to opravdu úžasné a vzácné. A já si to nechci kazit,“ říká zpěvák skupiny Imagine Dragons.

Své čtyři děti, které má s bývalou manželkou, členkou Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Ajou Volkmanovou, se rozhodl nevychovávat v křesťanské víře.

„Mým novým největším každodenním cílem je hlavně to, nemanipulovat se svými dětmi. Opravdu se jim nechci snažit říkat, jaká má být jejich duchovní cesta. Předávám jim své myšlenky a samozřejmě se je snažím chránit a starat se o ně tak dobře, jak jen dovedu. Ale zároveň dbám na to, aby měly vždy naprostou svobodu v rozhodování a možnost zvolit si v životě vždy jen to, co chtějí samy,“ dodává muzikant.