Chtěla bych ještě potkat nějakého super chlapa, říká herečka Ilona Svobodová

Přestože jste byla jedničkářka, nebylo vám dopřáno studovat. Co jste dělala?

Zkoušela jsem všechny možné školy, ale neměla jsem ten správný původ. Navštěvovala jsem dvouletý Státní ústav těsnopisný, kde mě učili psát na stroji, těsnopis a stenotypistiku.

Co to je?

Těsnopisné zaznamenávání projevů. Ještě dnes sedí v parlamentu lidi a zapisují slovo od slova, co politici říkají, kdyby vypadlo nahrávací zařízení. Kromě toho jsem chodila na jazykovku na němčinu. Až mě v osmnácti letech konečně přijali na konzervatoř.