Ilona Svobodová neměla nikdy podporu rodiny – co se týká profese ani sňatku s hudebníkem Petrem Skoumalem. Po rozvodu s prvním manželem s ní rodina přestala komunikovat a byla na vše sama. Pak si vzala slavného hudebníka, který byl o 20 let starší a prožila s ním „nejkrásnějších 25 let života.“
Petr Skoumal ale v roce 2014 ve věku 76 let zemřel. „Bylo to rychlé. 2. září měl ještě koncert v Malostranské besedě, o týden později jsme ho odvezli do nemocnice, protože se mi něco nezdálo, za další týden usnul a na sv. Václava 28. září umřel,“ popsala Svobodová.
|
„To byl tak rychlý druh rakoviny, že to bylo šmahem během čtrnácti dnů, což pro něj bylo vlastně úžasné, protože si nedovedu představit, že bych ho vozila na chemošky, nebo že by někde ležel. Snad v životě nebyl u doktora, až to tak náhle přišlo. Pro nás všechny to byl šok, ale pro něj asi úleva,“ dodala herečka.
Věřila, že zůstane už navždy sama. „Věděla jsem, že to musí někdy takhle nastat, protože byl o dvacet let starší. Ale on byl tak vitální, že jsem nepředpokládala, že by to bylo takhle rychle. A říkala jsem si, že zůstanu sama. On nastavil tak vysokou laťku, že jsem si nedovedla představit, že bych byla s někým jiným. Takoví chlapi nejsou. To manželství bylo krásné,“ říká Svobodová.
Po čtyřech letech ale láska přišla. Architekt Petr ovšem také onemocněl. „Po roce vztahu se ukázalo, že má taky rakovinu. Nevím, co jsem komu udělala, že se to tak ne mě snášelo. Ještě k tomu lékař řekl, že má tak tři měsíce, protože to byla slinivka. Já jsem řekla: ‚Tak to ne, já jsem motor v životě, tak to prostě porazíme.‘ Nepodařilo se to, ale z těch tří měsíců bylo pět hezkých let,“ říká herečka, která se o partnera v závěru jeho života starala.
„Konec byl strašný. To už nechci s nikým zažít. U prvního Petra to bylo tak, že trpělo okolí, ale on ne. U toho druhého to i kvůli covidu, po kterém se to stále zhoršovalo, bylo hrozné,“ vzpomíná Svobodová na těžké období.
V době, kdy její partner umíral, ztratila i matku. Navíc ji vykradli a zemřel jí i milovaný kocour. „Říkala jsem si, co jsem komu udělala, že se žene jedna hrůza za druhou a já musím pracovat dál. Dvakrát v životě jsem se zhroutila, ale vyhledala jsem pomoc psychologa, ten mi řekl, že mi divadlo pomůže. Takže mi z toho vždy pomohla práce,“ říká herečka.
Ani v práci to ale vždy nešlo podle jejích představ. Odešla z angažmá a loni, kvůli nespravedlnosti, kterou dle svých slov nehodlala snášet, odešla po letech i z konzervatoře, kde zavedla mimo jiné předmět, v němž se budoucí herci učí spočítat si daně, porozumět smlouvám, nebo herectví v angličtině.
„Ani jsem nečekala, jak moc mě to sebere. To jsem chodila mezi třeboňskými rybníky a plakala. Nemám nikdy záložní plán, ale vždycky se to pak nějak semele. Dostala jsem tři nabídky v dalších divadlech a našla jsem i nového chlapa,“ říká s úsměvem čerstvě zamilovaná herečka.
„I když spadneš stokrát na zem, je možné se zase zvednout. Ran jsem dostala hodně, ale optimismem jsem se dostala zase nahoru. I v důchodu můžeš najít nový život,“ vzkazuje Ilona Svobodová.