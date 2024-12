Ilon, nejsem rozčepýřen? Jak Ilona Svobodová vzpomíná na Miloše Zemana

15:00

Půvabná herečka a dabérka Ilona Svobodová účinkuje s přestávkami už dvacet let v seriálu Ulice. Tentokrát vzpomínala na to, jak s rodinou trávila vánoční svátky, a vypráví, jak je prožívá dnes a co jí přináší radost. Popsala i příhodu s bývalým českým prezidentem.