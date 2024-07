Z nemocnice do postele a předstírat vášeň, vzpomíná Svobodová na natáčení s Dlouhým

Ilono, vy jste patronkou Noir Film Festivalu, jehož dvanáctý ročník se uskuteční v srpnu na hradě Český Šternberk. Co to je za filmy?

Jde o historicky vymezený cyklus amerických snímků ze čtyřicátých a padesátých let. Film noir, to jsou výjimečná díla, která fascinují diváky, filmaře i filmové historiky po celém světě. Bude se promítat třeba argentinská Bestie musí zemřít z roku 1952, československý film Cutterova cesta z roku 1981 nebo Král Šumavy z roku 1959.

Zvykla jsem si být sama, se vším si poradím. Muži často nesou dost těžko, že jsem samostatná a jsem vidět.