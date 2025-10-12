Budu hrát, dokud budu vědět, kam jdu a co říkám, směje se Ilona Svobodová

Renato Salerno
Ilona Svobodová (65) je se seriálem Ulice spjata od jeho začátku. Herečka, známá ale i z divadla, dabingu a práce v rozhlase, v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o začátcích nekonečného seriálu. Prozradila také, co si myslí o nestárnoucích hollywoodských tvářích.

Jsme na akci k dvacátému výročí seriálu Ulice. Jak vzpomínáte třeba na první natáčecí týden s odstupem času?
To je strašně dávno, to je dvacet let. Já si asi moc nepamatuji první týden. Pamatuji si spíš první obrazy s panem režisérem Kleinem, což bylo něco úžasného. Nikdo jsme nevěděli, do čeho jdeme. Já jsem to jenom znala od svých dětí, které jezdily do Londýna. Vždycky říkaly, že když se promítá a vysílá Coronation Street, všechny matky, u kterých bydlely, přestanou vařit, sednou si s pivem k televizi a sledují. Říkaly mi: „Tak do něčeho takového nastupuješ?“ Já jsem netušila, co to znamená. Dalo mi to velkou rodinu a dvacet let přátelství.

Mnete si na to konto ruce, že to vyšlo? Je to dvacet let práce. Spousta kolegů nemá to štěstí, že by měla dlouhou dobu jistou práci.
Nikdy to není jisté. Třeba se přestanu lidem líbit a produkci budu vadit. Já jsem točila už od svých osmnácti. Asi s tím nemám problém, že by mě najednou Ulice udělala slavnou. Točila jsem celou školu, hraji ve čtyřech, pěti divadlech, dabuji a dělám v rozhlase. Práci asi mám i tak. (smích)

Myslel jsem stálý příjem, že za to může být dnes člověk vděčný.
Ale stálý příjem je velmi proměnlivý. Někdy tam jste, někdy nejste. To není proto, že by mi nepsali a chtěli mě odstranit. Je to i proto, že poprosím o volno, protože mám generálky a mám hodně věcí v divadlech. Je to proměnlivé. Není to, že máte pořád stálý příjem.

Hostem pořadu Rozstřel je herečka Ilona Svobodová.
Hostem pořadu Rozstřel je herečka Ilona Svobodová.
Hostem pořadu Rozstřel je herečka Ilona Svobodová.
Hostem pořadu Rozstřel je herečka Ilona Svobodová.
50 fotografií

Váš hlas patří mezi dabingové legendy. Které herečky máte v portfoliu? Máte tam i Sandru Bullockovou...
Já nejradši dělám Michelle Pfeifferovou. Teď jsem zrovna s batohem přijela z práce, měla jsem zkoušku v divadle. Pak jsem byla dabovat Demi Moore. A ještě plno dalších. Myslím ale, že Michelle mám nejradši.

Dabujete už od éry VHS. Jaké to je pozorovat herečky, jak se vyvíjí, proměňují, nestárnou?
Řekla bych, že hodně šijí. Zrovna teď, když dělám Demi, ona už ani moc nehýbe pusou, protože se bojí, že se jí pohnou švy. (smích) Je hrozně zábavné je pozorovat, protože ony se opravdu proměňují. Teď dělám minisérii, kde je Nicole Kidmanová a Demi Moore. Je to… promiňte, ale je to směšné.

Ilona Svobodová

Jste pak ráda, že když se na sebe podíváte, stále se poznáváte, stále jste to vy?
Jako francouzské víno. (smích) Já to úplně neprožívám, hlavně ve středním a starším věku. Když máte co hrát, pokud máte možnost a někdo vám role nabízí. Zrovna dneska jsem si říkala, jak je krásné zkoušet jinou hru, než ti mladí, naivní, hodní a tak dále. Neprožívám to a mám za vzor Meryl Streepovou a podobně. To jsou baby, které jsou krásné. Šarmantní i ve svém starším věku.

Jste žena, kterou energie neopouští. Jste ráda, že se díky profesi, kterou máte, dovedete kolikrát vyřádit a energii opravdu vydat?
Samozřejmě jsem nejradši na jevišti. Je to určitá magie a pro mě to je droga. Divadlo budu hrát, dokud si budu pamatovat. (smích) Dokud budu vědět, kam jdu a co říkám. Mám před sebou další tři hry ve třech divadlech. Doufám, že to ještě chvilku vydrží.

Rodina je největší kritik a první zpětná vazba. Co vám říkají?
To nevím. Děti mě úplně nesledují. Ale když jsem byla na Noir festivalu, promítal se tam můj první film s Františkem Vláčilem Hadí jed. Musím říct, že jsem se za sebe nestyděla a že jsem se na to dokázala dívat. Ale samozřejmě díky Františkovi, protože byl geniální režisér. Film má pořád i po čtyřiceti čtyřech letech úžasnou atmosféru.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

Proč se nutit, říká Josefína Prachařová o rozchodu se Sofií Höppnerovou

Hrála nevidomou a v podstatě se jí stala. Produkce seriálu Ratolesti jí nechala vyrobit zakalené kontaktní čočky, přes které nebylo takřka nic vidět. Josefína Prachařová se orientovala na place podle...

Srdce roztříštěné na miliony kousků. Veronika Arichteva přišla o miminko

Herečka Veronika Arichteva (39) se na sociální síti svěřila fanouškům s obrovskou ztrátou, která ji potkala. Přišli s manželem Biserem Arichtevem (48) o vytoužené miminko. Byl to chlapec.

Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech

Ikonický seriál Gilmorova děvčata slaví letos čtvrtstoletí, a Hollywood si tuto příležitost nenechal ujít. Hlavní hvězda Lauren Grahamová, známá jako Lorelai Gilmoreová, milník oslavila odhalením...

Klumová předvedla vnady v průsvitných šatech, jako šperk zvolila nasazovací zuby

Na pařížský týden módy zamířilo do Francie mnoho slavných tváří. Nejnovější modely luxusních značek přijela předvádět a obdivovat mimo jiné také Heidi Klumová (52), kterou doprovázela dcera Leni...

Budu hrát, dokud budu vědět, kam jdu a co říkám, směje se Ilona Svobodová

Ilona Svobodová (65) je se seriálem Ulice spjata od jeho začátku. Herečka, známá ale i z divadla, dabingu a práce v rozhlase, v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o začátcích nekonečného seriálu....

12. října 2025

Nebýt obětí vlastního života. To je mé životní krédo, říká Vlastina Svátková

Kromě hraní a psaní je její vášní také malování. Herečka Vlastina Svátková (43) říká, že už ale neřeší, jestli se někomu bude její tvorba líbit, jestli uspěje nebo ne. Prostě tvoří. V rozhovoru pro...

12. října 2025

Bolka Polívku z představení odvezla záchranka. Je v péči lékařů, oznámilo divadlo

Herec Bolek Polívka (76) v pátek nedohrál představení DNA, kde účinkuje s dcerou Annou Polívkovou. Kvůli nevolnosti ho odvezla záchranná služba. Divadlo Bolka Polívky v sobotu podvečer v prohlášení...

11. října 2025  12:04,  aktualizováno  18:32

Reese Witherspoonová se rozpovídala o vztahu, v němž byla zneužívána

Reese Witherspoonová (49) zavzpomínala na to, jak byla v jednom ze svých vztahů zneužívána. Hollywoodská herečka tvrdí, že to výrazně ovlivnilo její život. S kým v tom toxickém vztahu byla, ovšem...

11. října 2025  14:21

Nebyla jsem na žádných plastikách. Na nose mám jen výplň, tvrdí Lana Del Rey

Americká zpěvačka Lana Del Rey (40) se pustila do diskuze s fanoušky poté, co ji jeden obvinil z toho, že má plastiku nosu. Autorka hitu Born to Die na sociální síti odhalila, jaké zákroky skutečně...

11. října 2025  10:13

Chceme děti. Jenom řešíme jak, přiznává čerstvě ženatý Daniel Vymětal Krejčík

Zatímco Daniel Vymětal Krejčík pochází z pohřebácké rodiny, jeho manžel Jiří Vymětal z učitelské. Co to obnáší, poznal herec na vlastní kůži při seznamování se svojí budoucí tchyní. „Podal jsem jí...

11. října 2025

Nesnášela jsem svou střízlivou verzi, říká herečka Přichystalová o závislosti

Herečku Lumíru Přichystalovou (35) znají především diváci Ypsilonky nebo divadla NoD. Zahrála si ale i v seriálech Dáma a Král nebo Tátové na tahu. V pořadu 13. komnata promluvila o své závislosti na...

11. října 2025

První díl nahé seznamky skončil happy endem, Mirka našla svého námořníka

Česko-slovenská verze pořadu Naked Attraction odstartovala ve středu na televizi Óčko, která ten den trhla rekord ve sledovanosti. Lásku hledala sympatická Mirka (41) a příběh skončil šťastně.

10. října 2025

Tajemství šťastného manželství Matthewa McConaugheyho. Souvisí to s postelí

Matthew McConaughey (55) prozradil, že jedním z klíčů k jeho šťastnému třináctiletému manželství s Camilou Alvesovou (42) je malá postel. Hollywoodský herec tvrdí, že na menším lůžku se musejí s...

10. října 2025  14:11

Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech

Ikonický seriál Gilmorova děvčata slaví letos čtvrtstoletí, a Hollywood si tuto příležitost nenechal ujít. Hlavní hvězda Lauren Grahamová, známá jako Lorelai Gilmoreová, milník oslavila odhalením...

10. října 2025  10:58

Jessica Simpsonová má svou kolekci sexy prádla. Poezie mého šatníku, říká

Americká herečka a zpěvačka Jessica Simpsonová (45) oznámila fanouškům, že spustila prodej vlastního spodního prádla ve spolupráci s obchodním řetězcem. Rodačka z Texasu sexy kousky předvedla sama.

10. října 2025  9:30

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

10. října 2025  8:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.