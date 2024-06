Na svoje křivky jsem si zvykla a mám je ráda, říká Ilona Csáková

S Ilonou Csákovou se setkáváme v Lucerna Music baru, kam vás pozvala kapela Botox. Pamatujete vy na tu svoji úplně první Lucernu?

Ne na tu menší, ale na tu větší ano. A to bylo ještě za minulého režimu, takže v minulém století, kdy jsem tady zpívala se skupinou Laura a její tygři, kde jsem začínala ve svých šestnácti letech a myslím, že to byl nějaký obrovský festival. A pamatuju si, že byla Lucerna natřískaná, že tady bylo snad tři tisíce lidí a jak se tady kondenzovala vlhkost s tím teplem, tak úplně tekly čůrky tenkrát po zdech a po těch sloupech, jaká to byla výheň.

To je možná trošku traumatizující.

Bylo to super, samozřejmě mi bylo šestnáct, sedmnáct a já jsem byla prostě Alenka v říši divů.

Čeká vás Tornero Tour 2024. Jaké si myslíte, že bude složení obecenstva?

Já doufám, že co nejpestřejší. Přece jenom jsem na hudební scéně už skoro sedmatřicet let, takže docela logicky si dokážu zvizualizovat moji pestrou věkovou škálu publika. A ti, co jsou v mém věku, nebo starší nebo malinko mladší, tak jestli mě natolik milují a zainteresovali své ratolesti a ty další, jakože vnoučátka, tak si myslím, že bych mohla oslovit i dvě generace, třeba i tři? Moc se těším.

Takže se nebudete zlobit, až o vás někdo napíše, že jste multigenerační zpěvačkou?

Budu na to pyšná.

Spousta zpěváků a hlavně zpěvaček, co jsou na scéně takhle dlouho jako vy, mají potřebu se měnit. Jak to máte vy osobně? Snažíte se brzdit čas?

To asi chceme všichni, brzdit ten čas. Nicméně já jsem se sebou spokojená, já už jsem si zvykla i na ty svoje křivky a docela si s nimi i rozumím, kamarádíme se a máme se rády.

Neobléká se vám paradoxně teď lépe než v mládí?

Vzhledem k tomu, že se oblékám celý život a nikdy jsem nechodila na nuda pláž, tak se mi obléká pořád asi stejně dobře a oblékám se ráda, někdy méně ráda. Takhle, udělala jsem zásadní změnu v mém šatníku, spíš v botníku, abych to upřesnila. Už nenosím pořád ty štekle, které jsem nosívávala ve dne, v noci, na zkouškách v divadlech, i když režiséři to neviděli rádi, takže jsem snížila podpatky.

Dá se aspoň pohybovat, tančit, že?

Přesně tak, protože já jsem rozená tanečnice, velmi talentovaná a vždycky jsem tančila jak o život. To jste viděli, že jo, ty piruety, ta salta. No akorát jsem zjistila, že už teda v těch jehlách to moc nejde, tak jsem zvolila ty tenisky, abych mohla tu show taneční zase rozjet. (smích)

Když zavzpomínáme na váš ikonický klip Tornero, jak vzpomínáte na jeho natáčení? Protože v devadesátkách se do klipů ještě sypaly peníze.

Ano. No, to se sypaly. A víte proč? Protože se ještě tehdy prodávaly desky, cédéčka, takže jste si mohl vlastně z těch prodejů dovolit zainvestovat do obrázků a samozřejmě primárně se lidi rádi dívají na obrázky, na filmy. Takže vzpomínám na to velmi ráda, protože František Brabec mi točil Tornero, ještě jiné videoklipy, La Isla Bonita a Jedno tajemství…

Taky třeba Amsterdam?

Ne, Amsterdam ne. Spolupráce s Františkem přišla až potom a vzpomínám na to velmi ráda, protože to byla nová zkušenost. Vždycky všechno nové, co člověk zažívá, je bezvadná zkušenost. A když už to vidíte vcelku jako hotový produkt, tak si řeknete: ‚Jo, já jsem tam krásnější, než jsem. To je zlatý režisér a skvělý kameraman, on ze mě udělal takovou krasavici.‘

Dostáváte nebo dostávala jste od fanoušků nabídky k sňatku nebo na dopisy s nabídkami k něčemu peprnějšímu?

Víte co, já od té doby, co jsem vdaná žena, tak už jsem toto vyhodila z databáze. Nicméně, co myslíte? Pořád mi píšou. Pořád jako: kafíčko a obídek a chci vás poznat. Jste vdaná, nebo svobodná? (smích) Vůbec nevědí. Je to milé, samozřejmě na to nereaguji, ale myslím, že to k tomu patří, když je člověk trošku známější.

Ilona Csáková, její manžel Radek Voneš a synové Dominik a Daniel (2017)

Tak třeba jako zadní vrátka?

Peču na zadní vrata, já mám svoje vrátka jasný doma. Žádný zadní vrátka.

Máte teď novou píseň. Jmenuje se Afrodiziaka.

Ano. Mám krásnou novou píseň, singl, který mi napsali kluci z No Name. Zoli Šallai muziku, Roman Timko text, krásná píseň. Václav Noid Bárta mi natočil krásné obrázky, takže ty jsou vidět na mém oficiálním YouTubu a samozřejmě tato píseň už je i k mání na těch hudebních platformách. Ať se vám líbí, ať vám hladí duši a polahodí uším.