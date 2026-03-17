Zpěvačka Ilona Csáková hubne na přístroji s elektrickými výboji

V Praze až tak často k vidění není, ale na zpěvačku Míšu Štikovou si čas udělala. Přišla ji podpořit a pokřtít její duet Slovem tě chráním, který nazpívala s Václavem Noidem Bártou. „Sleduji je oba. Míšu, jak to má se svojí holčičkou, která se narodila s obrnou, i Vaška. S tím jsem propojená už léta. Natočil mi videoklip k písničce Afrodiziaka, kterou mi napsali kluci z No Name,“ říká.
„Líbí se mi jejich píseň, nese krásné poselství. Hlásá pravdu, lidskost, úctu, empatii, soucit, to mám ráda,“ hodnotí nový počin svých kolegů.
V době covidu šla její vystoupení stejně jako ostatních interpretů ke dnu, ale teď je o Ilonu zájem velký. Chodí zpívat i na plesy. „Často jdu mezi lidi a zatančím si s nimi, umím si to užít,“ vypráví zpěvačka.
Své dvě proslulé pódiové taneční kreace „leštění“ a „šlapání zelí“ obohatila o novou, které říká „pod hladinou“. „Loni mi na albu Děkuji vyšla písnička Hvězdou neznámou. Je to italský cover a na konci je pasáž, kde zpívám ua, ua ,ua, hvězdou neznámou, ua, ua, ua a jdu třepotajícíma rukama do podřepu. Předtím to všechny v sále vždycky naučím a pak jim dám signál a jdeme ‚pod hladinu‘. Někdy se ke mně přidají i chlapi,“ usmívá se zpěvačka.
Aby ne. Iloně to nesmírně sluší. Za necelé dva roky zhubla patnáct kilogramů a nesmírně omládla. „Změnila jsem životosprávu, cvičím,“ říká. „A oblíbila jsem si úžasný přístroj EMS. Nasadím si speciální ‚neopren‘ s elektrodami, přes aplikaci si nastavím intenzitu elektrických výbojů, které mi jdou do svalů a procvičuji různé partie,“ prozrazuje.
„Mně ta moje profese pořád baví a když vidím, že to baví i moje posluchače, tak to je interaktivní sdílení radosti a pobavení, u kterého se uvolňují endorfiny a serotonin, jeden z hormonů blaha, který má vliv i na imunitu,“ vyznává se zpěvačka, která pražskou metropoli vyměnila za moravskou.
Se svým manželem Radkem Vonešem vychovává šestnáctiletého Daniela a o tři roky mladšího Dominika. Oba hrají volejbal, Daniel je dokonce v reprezentaci. Má už skoro dva metry a i mladší Dominik maminku přerostl. „I když si vezmu podpatky, je vyšší. Radek z legrace říká: Je vidět, že nejsou sousedovic,“ směje se Ilona. Výšku totiž synové zdědili po otci. S Radkem je Ilona v manželství od roku 2011 a zatím jim to klape. „Taky jsem vybírala docela dlouho,“ naráží na fakt, že se vdávala až ve čtyřiceti.
Daniel je v prvním ročníku na obchodní škole. „Do toho maká, trénuje, to už je regulérně vrcholový sport,“ říká Ilona. Dominik chodí do sedmé třídy, ale hraje na kytaru a před pár lety s Romanem Horkým, frontmanem skupiny Kamelot a jeho synem Maximem už párkrát veřejně vystoupil. Hudební vlohy má po obou rodičích, Radek Voneš taky vedle své profese hraje na kytaru. Přesto Ilona netuší, jakým směrem se budou jejich synové dál ubírat.
„Já věděla od malinka, že chci být zpěvačkou, ale byla jsem spíš výjimka. Kluci obecně to mají trošku jinak. Než se rozkoukají a rozhodnou… Ale hlavně ať si sami vyberou, co je bude dělat šťastnými,“ přeje oběma synům.
Vztahy se mezi nimi pubertou nenarušily. „Dřív se mi svěřovali víc, ale když se mnou chtějí něco vyloženě probrat, tak si popovídáme, protože slovo, rozprava je nejvíc. Mám na mysli otevřenou pravdivou komunikaci, která v současné době ve společnosti podle mě vázne,“ říká.
Když mají čas, zahrají si počítačové hry. „Ono to k dnešní době patří, můžu je odhánět sebevíc, ale když mají volno, tak si je zahrajou, tak káže doba,“ komentuje Ilona s nadhledem.
Sama bojuje se sociálními sítěmi. „Nemám je ráda, jsem jiná generace, ale pracuji na sobě, neustále se učím s nimi zacházet a snažím se je přijmout do života,“ říká.
Kromě zpívání se věnuje hlavně rodině a baví ji to. „Když nejsem na cestách, obstarávám domácnost. Fyzická práce mi dělá dobře, teď nám to začne znovu na zahradě,“ vypráví. „Pěstuji jenom základní zeleninu. Papriku, rajčata... Okurky kupuji a pak sama zavařuji.“
S životem v Brně je prý spokojená. Našla si tam nové přátele. „Odešla jsme naprosto dobrovolně. Radek měl tendence jít za mnou do Prahy, ale já jsem ráda, že jsem to takhle vyměnila se vším všudy,“ komentuje významný životní krok.
S Monikou Absolonovou a Bárou Basikovou ji čekají dva koncerty s programem Kleopatry a dál vystupuje se svojí kapelou Tornero band. Letos bude mimo jiné vzpomínat i na své působení v kapele Laura a její tygři.
„Moje katapultážní kapela, jak jí říkám, slaví čtyřicáté výročí, a já jsem při té příležitosti nazpívala společně s Bohoušem Vitáskem, což byl taky původní člen, album, které složil její zakladatel Karel Šůcha. Jmenuje se Most a vyjde jako LP. A k tomuto výročí budeme absolvovat několik společných koncertů v Česku i na Slovensku, na kterých se objeví spousta dalších interpretů, kteří Laurou za ta léta prošli,“ informuje Csáková.
|
7. března 2026