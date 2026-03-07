Proč mě nikdo nemá rád? Ilona Csáková spojila síly s Helenou Vondráčkovou

Ilona Csáková (55) a Helena Vondráčková (78) znovu a tentokrát společně nazpívaly hit Proč mě nikdo nemá rád, který mají obě v repertoáru. K novému duetu vznikl i videoklip. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila Csáková mimo jiné o spolupráci s hercem a zpěvákem Lukášem Malínkem a prozradila, jak zvládá náročné přesuny mezi Brnem a Prahou.

Rozhovor spolu děláme ve fotostudiu, co se tu právě děje?
Fotíme zde promo fotografie na můj vánoční koncert, který bude 15. prosince od 19 hodin v Divadle Radka Brzobohatého. Fotíme společně s Lukášem Malínkem, který bude mým vzácným hostem. Je to herec, moderátor, dabér a zpěvák. A je úžasný.

Jste fascinována tím, jakou proměnou prošel? Zhubl 120 kilo.
Ano, já jsem Lukášem kontinuálně fascinovaná, protože tolik megavůle, píle a pracovitosti, to se jen tak nevidí. Samozřejmě před ním smekám, jeho velké zhubnutí může mít velmi pozitivní vliv na ty, kteří by chtěli také projít takovou poměrně dost náročnou proměnou. Držím Lukášovi pěsti, je fantastický. A podružně držím pěsti všem, kteří si z něho berou příklad.

Jste hodně pracovně aktivní, nedávno jste s Helenou Vondráčkovou odpálila velkou bombu. Píseň, kterou máte obě dvě v repertoáru, jste nově nazpívaly společně jako duet.
Je to píseň Proč mě nikdo nemá rád. Helena ji nazpívala v roce 1969 a já v roce 1999. Po letech jsme se takto společně sešly v tomto projektu a já jsem nesmírně ráda za to, že Helena kývla na spolupráci. Požádala jsem ji, jestli by nebyla mým hostem na narozeninovém koncertě, který jsem měla loni v Lucerně. Helena se toho bezvadně zhostila.

Společně jste také nazpívaly píseň na vaše album nazvané „Ilona Csáková, děkuji“.
Ano. A pak jsem se v Lucerně zase vystřídala já na Helenině koncertě. Řekly jsme si, že bychom mohly zpečetit tento megahit společným videoklipem. Ten měl 14. února na Valentýna ve 14:02 premiéru na mém oficiálním YouTube kanále.

Ilono, jste Brňačkou, ale teď fotíme v Praze. Jaké jsou pro vás přesuny?
Už nějaký čas přemýšlím o tom, že bych si rozšířila živnost o zavážku, dovážku, něco jako...

Láska z Bali: Manželé Helena Vondráčková a Martin Michal slaví 23. výročí svatby

Autodoprava.
Autodoprava, ano. Protože se dopravuji většinou sama. Auto mám prázdné, mám tam kostým a kufříček se šminkami. Říkala jsem si, že bych mohla cestou vždycky rovnou rozvážet i balíčky. Já najedu stovky či spíš tisíce kilometrů. Mohla bych to ještě zhodnotit a využít. To je samozřejmě vtip. Já jsem ráda, že vždycky dojedu v pořádku na místo, odvedu si své profesionální vystoupení, pobavím se s lidmi, s publikem. Patří to k naší profesi, je to náročné.

Většinou řídíte sama?
Ano, ale stojí to za to. Vždycky vidím cíl, vidím ty tančící, zpívající, bavící se lidi. Oni se mnou tančí, oni se mnou „leští“ (typický tanec na pódiu při vystoupení – pozn.aut.) Ta radost je tak sdílená, to tě hřeje po celém těle. Kolikrát tam nefunguje klimatizace, ale radost hřeje po těle. Musím mít několik kostýmů, několik „bodýček“, abych to mohla často obměňovat. Cestování je náročné, ale já jsem ráda, že si vyjedu. Čistím si přitom hlavu, učím se písně, poslouchám různé podcasty, muziku. Mám to tak trošku jako i relax, i když se to nezdá.

Máte status ikony, to už vám nikdo neodpáře. Když dojde na koncerty, ráda vždy vypadáte perfektně. Když je opravdu horko a vy se „roztékáte“, máte kolikrát tendence odejít do zákulisí, když už cítíte, že byste potřebovala trochu se poupravit?
Na to peču. Když jsi v laufu a vidíš lidi, jak jsou v tom víru zábavy a tance, jenom blázen by v takovou chvíli odešel do zákulisí. Když se to děje, ať se to děje se vším všudy. Však jsem holka z Brna, krev a mléko, nestydím se za kapičky potu. To mě netrápí, mě trápí úplně jiné věci.

