Z kapely mě několikrát vyhodili. Měla jsem postoje a názory, přiznává Ilona Csáková

„Bydlela jsem chvíli na internátu, než mě vyhodili, protože jsem nedodržovala internátní řád. Zpívala jsem už s Laurou a jejími tygry a vracela se ve tři ráno. Pan ředitel mi dal na výběr, buď domov mládeže, nebo kapela. Tak jsem šla na privát,“ popsala Csáková své umělecké začátky.
V kapele Laura a její tygři pak strávila téměř sedm let. „Několikrát mě vyhodili. Byla jsem hubatá, měla jsem postoje a názory. To mi zůstalo dodnes,“ říká zpěvačka, která na sebe upozornila v pandemii především kontroverzními názory na očkování, které sdílela na sociálních sítích.
Ačkoli je především na Instagramu aktivní a sdílí tam kromě práce i záběry z dovolených nebo svou cestu za dokonalejší postavou, bere to spíš jako nutnost pojící se k její práci.
„Musím být na sociálních sítích, ale nejsem jejich velký fanda. Snažím se, ale moc mi to nejde,“ přiznává.
Dává si také pozor, aby nenarušila soukromí dvou synů, kteří jsou už teenageři. „Moji synové mě nesledujou. Když chci dát nějakou fotečku se syny, normálně se jich zeptám, jestli můžu. Musí mi to povolit, když mi to nepovolí, nezveřejním to. Moc často je tím neobtěžuji, naposledy na Sicílii, a to mi schválili,“ prozradila zpěvačka, která ve středu oslaví 55. narozeniny koncertem v pražské Lucerně.
Pozvala na něj řadu známých hostů, mezi nimi Helenu Vondráčkovou, Báru Basikovou nebo Moniku Absolonovou.