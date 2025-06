Manželka se mě ptala, jestli ten kluk není můj, přiznává Igor Timko z No Name

„Známe se už delší dobu. A tím, že mám doma taky doktorku a zároveň docentku, máme společná témata,“ říká Igor Timko, lídr slovenské kapely No Name. Všichni tři zároveň vyučují. Silvia Timková je proděkankou lékařské fakulty v Košicích, Rastislav Maďar děkanem v Ostravě a Igor Timko, který má rovněž doktorát, vyučuje na Akademii múzických umění v Banské Bystrici.

Zdraví čtyřčlenné rodiny Igora Timka je v rukou jeho ženy. Ta řeší, jestli se nechat očkovat a proti čemu, když jedou do zahraničí. „Ovšem nejlepší je stejně posilovat imunitu. Moje kámoška se chodí koupat do Vltavy, toho bych se bál, ale až tady v Mánesu skončím, převléknu se a půjdu si s kamarádem zaběhat. No a pak mě čeká osm hodin za volantem do Košic,“ prozradil.

Vitamín C do sebe dostává v podobě fermentované zeleniny. „Není nad dobré a kvalitní kimči nebo kysané zelí. Naši předci dobře věděli, proč ho jedí. Můj bratranec kimči vyrábí a já jsem na jeho výrobcích úplně závislý,“ dodává.

Doby, kdy si s kapelou bezuzdně užívali života, jsou pryč. „Musíme se o sebe starat. Když mi bylo patnáct, dvacet, dvacet pět, pařili jsme do rána a pak jsme se z toho vyzpívali. Ale dneska už to takhle nefunguje. Takže jsme změnili nastavení. Soustředíme se na výkon. Předtím jsme se soustředili na všechno ostatní,“ říká.

Kapela No Name

Pandemii covidu, během níž měl v rámci bezpečnostních opatření významné slovo právě Rastislav Maďar, přežila kapela na Slovensku celkem bez problémů. „Vystupovali jsme v rámci nějakých charit nebo na předávání výročních cen rozhlasu a podobných akcích, protože jsme spadali mezi výjimky. Mohli jsme i odehrát koncert v televizi, ale celé publikum bylo zarouškované. V kuse jsme nehráli maximálně čtyři měsíce,“ upřesňuje.

Díky tomu, že čtyři členové kapely jsou zároveň pedagogy, měli i tak co dělat. „Moc jsme nehybernovali, akorát jsme byli víc s rodinami. Po pětadvaceti letech jsem zažil, jaké to je vstávat bez budíku a těšit se na volný víkend. Říkal jsem si: Aha, tak takhle to vypadá, když má člověk ‚normální‘ zaměstnání. To je fantastické. Manželka tvrdí, že kdyby nepřišel covid, nikdy bychom si jako kapela ty dva roky volného života nedopřáli. Má pravdu. Dál bychom hráli jako psi,“ vypráví.

„A mělo to ještě jeden efekt, začali jsme si těch vystoupení víc vážit. Zjistili jsme, že mít sto patnáct koncertů ročně je luxus. Díváme se na to od té doby trošku jinak a víc se z nich radujeme,“ dodává.

Přesto do budoucna chtějí hrát čím dál méně. Ale za víc. „Byly doby, kdy nám Jožo Ráž z Elánu radil: Musíte hrát hodně. Tam, kde ještě pěší noha nevstoupila, tam území nebylo dobyto. Takže v roce 2000 jsme měli dvě stě koncertů. Teď jsme na polovině a díky bohu za to,“ říká Timko.

Pochází z Košic, na které je hrdý. „Každý si myslí, že to nejlepší ze Slovenska je v Bratislavě, ale my víme, že v Košicích,“ směje se. A snaží se je udělat rovnocennými s jinými města. S manažerem, hercem a režisérem Milanem Antolem si vzal do pronájmu panoramatické kino Družba, které v Košicích pětadvacet let chátralo. „Když jsem viděl kongresové centrum ve Zlíně, v Ostravě nebo Forum Karlín v Praze, řekl jsem si, že i my musíme mít takový prostor. Mělo by to být multifunkční centrum, kde se budou pořádat výstavy, koncerty…,“ seznamuje Timko se svojí vizí. Zatím shání peníze na jeho přestavbu.

„A moja dlaň nedá zbohom tvojej dlani, ty si moja prvá, čo dala si mi svetlo, ako ráno na svitaní. Nech trvá…“ Hit s názvem Prvá složil Igor Timko pro svou manželku Silvii. „Je naladěná na stejnou vlnu jako já. To je na ní neuvěřitelně sexy. Společně souzníme,“ pochvaluje si své manželství.

A do toho vystupuje s kapelou No Name, která zanedlouho dovrší třiceti let na hudební scéně. Vyvrcholením oslav by měl být koncert v pražské O2 areně 12. prosince 2026. Za sebou mají teď české majálesy a čeká je letní sezona. Krizemi prý neprocházejí.

„Peníze za vystoupení máme všichni stejné, do ženských si nelezeme, takže když se hádáme, je to jenom kvůli konstruktivnímu pohledu na fungování kapely. Jde nám o to, abychom hráli co nejdéle a naše vystoupení byla co nejlepší. Aby si lidi po našem koncertu řekli: Wow! Příště jdu zase. A když tohle funguje není problém,“ vypráví dvojnásobný otec Timko.

Právě v době covidu měl šanci užít si svých dětí nejvíc. „Silvia pořídila apartmán v Tatranské Lomnici, takže to vymyslela nádherně. Já odtamtud vyučoval on-line, děti se tam taky učily on-line, jenom ona musela každé čtyři dny do skafandru a do nemocnice, kde je přednostkou kliniky. Takže ta si to, bohužel, vyžrala. Ale my jsme jí za ten nápad byli vděční,“ směje se Timko. „Jakub měl tehdy šestnáct, Ivanka čtrnáct. Náš vztah s dětmi byl dobrý, ale tenkrát se ještě zintenzívnil.“

Sám je ze čtyř sourozenců, kteří dohromady tvoří jádro kapely. On zůstává u dvou dětí, i když… „V Košicích jsem objevil jednoho rapera, jmenuje se Porsche Boy a pochází od města Michalovce. A toho když viděla moje manželka, tak se mě ptala, jestli jsme před sedmnácti lety nehráli ve městě Sečovce. Vypadá jedna ku jedné jako já, akorát, že má vlasy,“ směje se Timko.

V knižním rozhovoru s Magdou Snížkovou vypráví Rastislav Maďar, který je mimo jiné specialistou na cestovní a tropickou medicínu, také o svých zážitcích z humanitárních cest do rozvojových zemí. Popisuje svá setkání s obyvateli nejchudších částí Afriky, kteří neznají ani svoje datum narození, mnohdy předtím bělocha neviděli a nevnímají čas jako civilizovaný svět, což je velkou výzvou pro lékaře při dávkování léků. „Pokud jim řekneme, že je mají brát co šest hodin, tak neví, co po nich chceme. Oni rozlišují jenom ráno, poledne a večer. Tak jsme jim na sáčky s léky natiskli malé sluníčko, velké sluníčko a měsíček. A čárka znamená že mají brát jednu tabletu,“ říká Maďar.

Igora Timka jako hudebníka zaujalo, jak se humanitárním pracovníkům podařilo šířit mezi těmito negramotnými lidmi osvětu. Poučení, jak předcházet AIDS a řadě dalších infekčních a parazitárních nemocí si domorodci zhudebnili a zpívají při svých každotýdenních oslavách. Tím pádem mají šanci si je lépe zapamatovat a řídit se jimi.