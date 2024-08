V Národním musíte publikum neustále přesvědčovat o kvalitě hry, říká Orozovič

Sólovou pěveckou dráhu jste zahájil před dvěma lety. Co jste od ní očekával?

Už první koncert v La Fabrice jsme se snažili udělat tak, aby bylo jasné, že nepůjde jen o herecké prozpěvování u piana, ale plnokrevnou hudbu s pořádnou kapelou, a že to myslíme vážně.

V té době už jste skládal?

No jéje. Pro Cabaret Calembour tvořím patnáct roků, desítky songů, muzikálek i operu. Párkrát jsem si zkusil i scénickou hudbu do divadel. Přípravy na moje sólové koncertování vlastně probíhaly podvědomě mnoho let.