Svou náročnost při hraní se snažím otupit. Vynesla mi i přezdívku, přiznává Orozovič

Premium

Fotogalerie 12

Igor Orozovič.Patří k hrstce herců, pro které za podivných časů koronavirových lockdownů nebyla uzavřená divadla vyloženou profesní a existenční katastrofou. Koupil si klávesy a začal v žižkovském činžáku skládat hudbu. A tak se herec přerodil ve zpěváka. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jan Malinda
  20:00
Patří k hrstce herců, pro které za podivných časů koronavirových lockdownů nebyla uzavřená divadla vyloženou profesní a existenční katastrofou. Igor Orozovič si koupil klávesy a začal v žižkovském činžáku skládat hudbu. A tak se herec přerodil ve zpěváka.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V datu narození máte dvě sedmičky. Dáte v životě na šťastná čísla?
Jakákoliv čísla zrovna nemusím. Takže pro mě je spíš štěstí, když kolem mě žádná nejsou. Ale sedmého sedmý je samozřejmě hezky vypadající datum. A zapamatovatelné. Každý ví, kdy mám narozeniny, což je o to trapnější, že já sám si data narozenin druhých moc nepamatuju. Ale že si mě i mého bráchu lidi snadno a nadlouho zapamatovali, to jsme byli zvyklí i vzhledem k našim jménům Igor a Nikola. Dneska je paleta jmen pestrá a mezinárodní, ale za našeho dětství, kdy byl každý druhý kluk Tomáš nebo Honza, jsme vyčnívali.

Že je řada diváků rozladěná, že těm experimentálním novotám nerozumí? To je ale odjakživa základní problém Národního divadla – úplně každý Čech má názor, co a jak by se tam mělo hrát.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...

OBRAZEM: Georgovo poprvé. Princ doprovodil maminku Kate na významnou akci

Princezna Kate a princ George v Royal Albert Hall v Londýně (8. listopadu 2025)

Velká Británie o víkendu slavila Vzpomínkovou neděli. Ta připadá na neděli před Dnem válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu. Jde o den, kdy se ve Spojeném království a v Commonwealthu...

Sydney Sweeney randí s o 16 let starším exmanažerem Biebera. Poznali se na svatbě

Herečka Sydney Sweeney si s přítelem Scooterem Braunem užívali romantické...

Vypadá to, že Sydney Sweeney (28) je po rozchodu se snoubencem opět zamilovaná. Americká herečka a modelka randí s o šestnáct let starším hudebním producentem Scooterem Braunem (44), bývalým...

Svou náročnost při hraní se snažím otupit. Vynesla mi i přezdívku, přiznává Orozovič

Premium
Igor Orozovič.Patří k hrstce herců, pro které za podivných časů...

Patří k hrstce herců, pro které za podivných časů koronavirových lockdownů nebyla uzavřená divadla vyloženou profesní a existenční katastrofou. Igor Orozovič si koupil klávesy a začal v žižkovském...

13. listopadu 2025

Začala jsem zase s nikotinem a terapií, přiznala Arichteva měsíc po ztrátě syna

Veronika Arichteva (Praha, 3. června 2025)

Veronika Arichteva (39) a její manžel Biser Arichtev (48) počátkem října oznámili, že přišli o miminko. Herečka a režisér se poté odmlčeli na sociálních sítích, aby měli čas a klid vše vstřebat. Po...

13. listopadu 2025  17:57

Sám byl pětkrát ženatý a nevěru radil zatloukat. Pravda a mýty o Miroslavu Plzákovi

MUDr. Miroslav Plzák během knižního veletrhu Svět knihy v Praze v květnu 2001.

Jeho jméno bylo synonymem pro problémy v manželství. Přesněji řečeno pro řešení komunikačních problémů v manželství. Psychiatr Miroslav Plzák totiž v roce 1964 založil v Praze první linku důvěry v...

13. listopadu 2025  11:47

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

13. listopadu 2025

Lékaři zjistili, proč Lenka Filipová spadla ze schodů. Zotavuje se po operaci mozku

Lenka Filipová

Zpěvačka Lenka Filipová (71) na konci října utrpěla úraz po pádu ze schodů a stále zůstává v nemocnici. Podle zdroje deníku Blesk je po operaci mozku. Za pádem ze schodů totiž byla krevní sraženina.

13. listopadu 2025  9:39

Nosit tanga a fotit sexy fotky budu až do smrti, říká playmate Coco Austin

Coco Austin (2025)

Americká herečka a playmate Coco Austin (46) ráda předvádí svou plastikami vylepšenou postavu na sociálních sítích a v oblibě má nošení velmi odvážných outfitů. Nyní přiznala, že svůj styl v poslední...

13. listopadu 2025  8:53

Patrik Hartl jde s emocemi nahoru dolů. Jeho manželce trvá déle, než vychladne

Martina Hartlová a Patrik Hartl. Kniha Manželství se 14. října 2025 křtila v...

Jemu bylo šestnáct a jí patnáct, když se dali dohromady. Čas jejich vztah prověřil, přesto má Patrik Hartl permanentní strach, že ho jeho manželka Martina opustí. O lásce, která musí překonávat...

13. listopadu 2025

Nedokážu si představit vychovávat děti v centru Prahy, říká miss Karolína Surý

Modelka Karolína Surý na Instagramu

Miss Czech Republic 2020 Karolína Surý (27) vyrůstala v rodinném domě obklopená přírodou a zvířaty. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na své dětství a prozradila, jaký život plánují s manželem...

13. listopadu 2025

Přišel a do futrálu mi vysypal výkaly. Tvrdá škola, líčí zpěvák Mikolas hraní na ulici

Premium
Mikolas

Ve světě má velký úspěch a fanynky po něm šílí, kamkoli se hne. Přesto je hudebník Mikolas skromnost sama a je vděčný za to, kam se mohl dostat. Sám uznává, že cesta na vrchol nebyla vždy jednoduchá....

12. listopadu 2025

Mambě bych doporučil Bramborový blaho, vybírá Ozzák ze své kuchařky

Martin Dejdar jako Ozzák s pivem Husťan (15. dubna 2025)

Ozzák z Comebacku vydal kuchařku, v které „najdeš všechno, co chutná správným chlapům a pořádným bejkům.“ Pro iDNES.cz prozradil, co by z této knihy doporučil pro svou kolegyni z obchodu Marcelku,...

12. listopadu 2025  16:30

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

Už žádné cigarety. Herečka Petra Hřebíčková promluvila o nemoci plic

Petra Hřebíčková na premiéře filmu Matka v trapu (Praha, 21. února 2024)

Herečka Petra Hřebíčková (46) na sobě nějaký čas pozorovala, že se zadýchává na jevišti více než její kolegové. Nepřikládala tomu velkou váhu. Vyšetření u pneumologa ale ukázalo, že její plíce nejsou...

12. listopadu 2025  14:54

Hes nachytal Kubelkovou na záchodě StarDance Tour. Vypadala jako čarodějnice

Iva Kubelková v zákulisí finále StarDance XII (Praha, 16. prosince 2023)

Oskar Hes kosí nejen své kolegy ze StarDance, ale také sociální sítě. Jeho videa, ve kterých inscenuje „likvidaci“ svých soupeřů, mají stále vysokou sledovanost. A samozřejmě i velkou dávku humoru a...

12. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.