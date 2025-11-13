V datu narození máte dvě sedmičky. Dáte v životě na šťastná čísla?
Jakákoliv čísla zrovna nemusím. Takže pro mě je spíš štěstí, když kolem mě žádná nejsou. Ale sedmého sedmý je samozřejmě hezky vypadající datum. A zapamatovatelné. Každý ví, kdy mám narozeniny, což je o to trapnější, že já sám si data narozenin druhých moc nepamatuju. Ale že si mě i mého bráchu lidi snadno a nadlouho zapamatovali, to jsme byli zvyklí i vzhledem k našim jménům Igor a Nikola. Dneska je paleta jmen pestrá a mezinárodní, ale za našeho dětství, kdy byl každý druhý kluk Tomáš nebo Honza, jsme vyčnívali.
Že je řada diváků rozladěná, že těm experimentálním novotám nerozumí? To je ale odjakživa základní problém Národního divadla – úplně každý Čech má názor, co a jak by se tam mělo hrát.