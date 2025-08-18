Celý život bych to dělat nechtěl, říká o práci traťového dělníka Igor Chmela

Daniela Prokopová
Herec Igor Chmela, který se zanedlouho objeví v novém seriálu Bratři a sestry, má sourozence čtyři. Ale dovede si docela dobře představit, že by jich mohl mít i víc. Jak prozradil v rozhovoru pro Týdeník Televize, nedávno se mu jeden potenciální bratr dokonce přihlásil.
Herec Igor Chmela

Herec Igor Chmela | foto: Anna Kovačič

Igor Chmela a jeho dcera Anna Chmelová v pořadu Máme rádi Česko (2025)
Jubilejní 30. Český lev: Herec Igor Chmela s manželkou a dětmi (2023)
Hlavně neustrnout: Od herectví vykročil k psaní scénářů a režii. Jeho velkými...
„Hraní s kapelou Dafne je velká radost.“
Seriál Bratři a sestry začíná takovou normální maloměstskou svatbou. Václav Kopal, syn knihkupců z Bydžova, si bere Báru Bočkovou, dceru majitele autobazaru a provozovatelky nehtového studia. Jenže pak se stane něco, na co nikdo nebyl připravený: Vyjde najevo, že Venca a Bára jsou sourozenci.

„Tím pochopitelně trpí oni sami, ale i rodiny a okolí, protože je nastolena zásadní otázka, kdo je jejich otcem. Zdá se, že někdo byl nevěrný. Nebo ne, to se teprve dozvíme...“ říká představitel Vaškova otce Igor Chmela, který sám má čtyři bratry.

„Ani jeden ale není stoprocentní. První dva, jeden o šest, druhý o dvanáct let starší, jsou z prvního manželství mojí maminky. A dva mladší, jeden o dva, druhý o tři roky, jsou z druhého manželství mého tatínka,“ rozplétá složité rodinné vztahy herec.

Na otázku, zda si dovede představit, že by ve svých čtyřiapadesáti zjistil, že se někde po světě toulají ještě další bráchové a ségry, pak překvapivě souhlasně kývá. A přidává historku...

„Před časem mi přes divadlo napsala nějaká paní z Havířova, že její manžel vždycky, když mě vidí v televizi, říká dceři: Hele, strejda. A když se ho zeptala, proč, tvrdil jí, že se skutečně někdo z jeho rodiny jmenuje Chmela a že musíme být minimálně bratranci. Psala mi, že ho miluje a ráda by mu udělala radost k narozeninám tím, že by mě objevila. Reagoval jsem trochu opatrně, chtěl jsem vědět další informace, které by nám poskytly vodítka. To, co mi odpověděla, ovšem okamžitě jakoukoliv možnost příbuznosti vyvrátilo.“

Herec Igor Chmela
Igor Chmela a jeho dcera Anna Chmelová v pořadu Máme rádi Česko (2025)
Hlavně neustrnout: Od herectví vykročil k psaní scénářů a režii. Jeho velkými koníčky jsou i hudba a focení.
„Hraní s kapelou Dafne je velká radost.“
A jak to dopadlo? „Když jsme hráli v Havířově, aspoň jsem jí dal volňásky na představení a po jeho skončení se s ní a jejím manželem setkal. Jak vidíte, může se stát ledacos,“ krčí Igor Chmela rameny.

Není to ovšem zdaleka jediný nevšední zážitek, o který se je sympatický představitel poněkud úzkoprsého kriminalisty Dušana Vrány z Případů 1. oddělení ochoten podělit. Například v Ostravě vyrůstal nedaleko anilínové linky.

„Měla nenápadný komínek, z kterého vycházel žlutý kouř. A když tam přijeli na exkurzi nějací Japonci, zděsili se, protože oni anilínové linky stavějí jedině na opuštěných ostrovech. My ho měli na dohled od sídliště, kde vyrůstala spousta dětí,“ usmívá se.

Ještě před studiem DAMU pak vychodil železniční průmyslovku a po boku bývalých vězňů pracoval jako traťový dělník. „Byla to hezká sociální sonda, ale celý život bych to dělat nechtěl,“ shrnuje dva a půl roku svého života a přiznává, že je rád, že se nakonec stal hercem.

Co se ještě dozvíte

  • Proč hraje v dlouhodobých seriálech?
  • Jak dlouho vydrží při vystoupení Partičky mlčet?
  • Proč se točí takové množství detektivek?
  • Jak se vyrovnává s tím, že mu v divadle šéfuje manželka?
  • A mohl by být baptistický kněz?

Rozhovor vychází 19. srpna v Týdeníku Televize č. 35.

