Zanedlouho se na televizních obrazovkách objeví nový seriál Bratři a sestry, ve kterém ztvárníte jednu z hlavních rolí. Prozradíte, o co v sérii půjde a koho v ní hrajete?
Hraju pana Kopala, který má manželku Dášu a syna Václava. Jsou to sečtělí lidé, mají knihkupectví na malém městě. Ve stejné obci žije i rodina Bočkových a Nekudových. A když si chce vzít Venca Kopalů za ženu Báru Bočkovou, v den svatby jedna z Nekudových dcer odhalí, že se vzít nemůžou. Což se potom v těchto třech rodinách různými způsoby řeší, a to komediálně laděným způsobem. Seriál spadá do žánru, kterému se dneska říká dramedy, což je legrace střihnutá vážností.
Mám i období, kdy tu klapačku nezavřu a melu hovadiny, myslím si, že jsem chytrý, ale samozřejmě jsem úplně nemožný.