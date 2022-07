Říkáte, že nejzajímavější pro vás bylo angažmá v Mahenově divadle v Brně.

To je pravda. Bylo to moje první zásadní angažmá, v němž jsem si díky režisérům Zdeňkovi Kaločovi a Zbyňkovi Srbovi zahrál velké role světového repertoáru. To mě formovalo a těžím z toho dodnes.

Asi dva měsíce otravovaly a já už to nechtěl poslouchat, tak jsem řekl: „Dělejte si, co chcete.“ Pak už člověk nemůže cuknout.