Na svatební cestu jsme jeli do Kundy, prozradili manželé Bareš a Talacková

„On se mnou chodí déle než já s ním,“ tvrdí Antonie Talacková. „Muži bývají často naivnější než ženy. Ženy jsou rafinovanější. Jsem muž, myslel jsem si, že Antonie je dávno moje, a ona to byla pravda jenom napůl. Byla to žena dvou mužů,“ prozradil na svou manželku Igor Bareš.

Poznali se při zkoušení Molièrovy hry Misantrop. V té době žil Igor Bareš zvláštním způsobem života, který nazývá country styl. „Prožíval jsem různá životní období a toto období bylo velmi organizačně exponované. Zkoušel jsem roli Hamleta. Bydlel jsem víceméně v takovém squatu téměř bez vody, topení nefungovalo. Osud mě tam zavál. Neměl jsem kde jinde být,“ vysvětlil.

Neváhal ale svou lásku do tohoto prostředí pozvat. „Přišlo mi to náležitě romantické. Vsadil jsem na tuto kartu. Bylo to riskantní a slečnu Antonii jsem pozval do tohoto místa. Uvědomoval jsem si, že to je tenký led, ale ono to klaplo,“ vzpomíná Bareš.

Svatba proběhla v v roce 2008 v hospitálu Kuks. Pro svatební cestu si pak manželé zvolili nezvyklé místo. „Jeli jsme do Kundy,“ uvedla Talacková.

„Mě zajímají zajímavá místa. A tak jsem rozprostřel mapu, mám rád baltské republiky, studuju to Estonsko a tam na pobřeží přístav a ten se jmenuje Kunda. Říkal jsem si, že bych se tam rád podíval,“ vysvětlil herec.

Igor Bareš a Antonie Talacková spolu mají dvě děti – třináctiletou Antonii a devítiletého Aloise. Dcera zřejmě půjde ve šlépějích rodičů, s matkou už hostovala v Divadle na Vinohradech. Kromě nich má ještě Bareš šestadvacetiletou dceru Sonju, s jejíž matkou nežil, ale posílal jí peníze až do letošního roku.