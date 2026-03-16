Za mé zhubnutí nemohou injekce, ale deprese a stres, říká raperka Ice Spice

Autor:
  11:03
Raperka Ice Spice (26) se rozhodla uvést na pravou míru, jak se jí podařilo zhubnout. Fanoušci na sociálních sítích totiž tvrdili, že za její štíhlejší postavou stojí stoprocentně populární injekce na hubnutí. Podle umělkyně však za rychlé shození mnoha kil mohla hlavně deprese a pracovní stres.
Americká raperka Ice Spice v letech 2023 a 2026 | foto: koláž iDNES.cz

Ice Spice na iHeartRadio Music Awards (Los Angeles, 1. dubna 2024)
Ice Spice
Ice Spice na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)
Ice Spice na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024)
16 fotografií

Online diskuze se rozjela poté, co jeden z uživatelů sítě X komentoval video z jejího cvičení a tvrdil, že změna raperčiny postavy musí být způsobená právě injekcemi na hubnutí.

„Podívejte se dobře, jak vypadá. Tohle video jen dokazuje, že to určitě bylo díky Ozempicu,“ napsal. Ice Spice mu na to v komentářích odpověděla: „Ne, byla to deprese, ale už jsem na tom lépe.“

Fanoušci na její upřímné přiznání reagovali podporou. V komentářích jí psali například: „Deprese není žádná legrace, jsem rád, že se už cítíš lépe,“ nebo: „Přeji ti jen to nejlepší.“

Spekulace o dlouhodobém užívání Ozempicu se kolem zpěvačky objevují už roky. Už na jaře 2024 se k nim vyjádřila během živého vysílání na platformě X. „Přála bych si, aby se lidé nikdy nenaučili používat slovo Ozempic,“ řekla tehdy.

Zároveň zdůraznila, že její postupná změna postavy souvisela hlavně s náročným pracovním tempem a stresem. „Nikdy jste neslyšeli o posilovně? Říká se tomu cvičení, zdravé jídlo a život na turné. Vlastně se nikdy pořádně nezastavíte, jste stále v běhu,“ dodala tehdy raperka, která tím chtěla ukončit dohady o tom, jak k úbytku její váhy došlo.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

16. března 2026  11:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.