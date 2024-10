Prince Harryho stále kritizují, ale já stojím za ním, říká filmový Gandalf

Ian McKellen dal najevo své skutečné pocity ohledně královské rodiny. Herec, který označil v minulosti zesnulou královnu Alžbětu za „poněkud hrubou“, měl nedávno poznámky také k inteligenci prince Harryho. V rozhovoru pro The Times však zdůraznil, že stojí rozhodně na Harryho straně.

Zmínil i knizu Náhradník (Spare), kterou napsal vévoda ze Sussexu o svém životě. „Představte si, že se narodíte do královské rodiny. Ve veřejném životě jsem se už trochu pohyboval, ale tihle lidé jsou jak ve vězení. Nemohou zkrátka dělat nic normálního. Dovedete si představit už jen to, že musíte být milí naprosto na každého, s kým promluvíte?“

„Klobouk dolů před každým, kdo se za takových podmínek dokáže nezbláznit. Stejně jako současný král Karel III. Sice to všechno nějak přežil, ale je jasné, že ho to očividně nějakým způsobem poznamenalo. A Harry? Asi není dost chytrý na to, aby si sám pomohl, nebo nemá žádné opravdu dobré přátele. Jen připomínám, že někdo jako on si mohl vybrat ženu mezi všemi kráskami na světě. Doufám, že zvolil tu pravou,“ dodal McKellen na adresu bývalé americké herečky Meghan Markle.

Princ Harry se v roce 2020 stáhl z královského života, vzdal se královských povinností a se svou manželkou Meghan se přestěhoval do USA. Od té doby jsou vztahy prince s jeho příbuznými napjaté.

„Moje rodina mě tehdy doslova finančně odřízla a já nás musel zabezpečit. Bez toho, co mi zanechala máma, bych toho nebyl schopen a nezvládli bychom to,“ řekl princ Harry v rozhovoru pro CBS v roce 2021.

„Vždycky budu svou rodinu milovat, ale stalo se mi hodně zlého. I nadále bude jednou z mých priorit snaha o uzdravení našich rodinných vztahů,“ dodal Harry a naznačil, že jeho otec i bratr jsou zodpovědní za podsouvání nepravdivých zpráv o jeho ženě bulvárnímu tisku.

Královská rodina se k jeho tvrzením nikdy veřejně nevyjádřila. Až když byla králi Karlovi diagnostikována rakovina, došlo k určitému pokroku v usmíření. Okamžitě, co se princ dozvěděl o otcově nemoci, letěl za ním. „Miluji svou rodinu. To, že jsem mohl nasednout do letadla, jet za ním a strávit s ním nějaký čas, za to jsem moc vděčný,“ uvedl princ Harry v rozhovoru pro Good Morning America. Podle zdroje týdeníku Us Weekly byl král tímto gestem „nesmírně dojat“.