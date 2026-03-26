Smrt se stává všudypřítomnou. Gandalfa si ještě chci zahrát, říká Ian McKellen

Autor:
Přestože šestaosmdesátiletý britský herec Ian McKellen dosud srší elánem a hereckou vášní, pokročilý věk si začal vybírat svou daň. Před dvěma roky se vážně poranil pádem z jeviště, a jak sám přiznává, až v důsledku toho na sebe začal být opatrnější.
Ian McKellen v Londýně (12. října 2025)

32 fotografií

K děsivé nehodě došlo v londýnském divadle Noela Cowarda v roce 2024, kde sir McKellen hrál postavu Johna Falstaffa v Shakespearově hře Jindřich IV. Během představení zavrávoral a zřítil se z divadelního pódia, což mu přivodilo naštípnutý obratel a frakturu zápěstí.

„Musel jsem se smířit s tím, že nejsem nesmrtelný. Nicméně stále funguji. Nevyhnutelnost umírání popravdě nevychází jen z vlastních pocitů, ale už z té prosté skutečnosti toho, že ztrácíte své přátele – a to neustále,“ zamýšlí se herec v rozhovoru pro The Times. „Když jste mladí, smrt se zdá čímsi ohromujícím, nepředstavitelným, ale jak postupně stárnete, stává se všudypřítomnou.“

Sir Ian McKellen je jedním ze čtveřice autorů, kteří se účastní unikátní produkce An Ark at the Shed – experimentálního projektu na bázi virtuální reality, která má v divákovi vyvolávat dojem, že herci promlouvají přímo k němu, a vzbudit v něm tak nevídaně živý a osobní zážitek.

Ani s blížící se devadesátkou herec neztrácí svou vášeň pro divadlo, a tak považuje tento projekt za nejbezpečnější způsob, jak se vrátit k herectví. „Když se vám přitom něco přihodí, můžete nahrávání jednoduše pozastavit a požádat o šálek čaje. Živé představení se pozastavit nedá,“ vysvětluje.

„Nehledě na to, jak náročná umí být práce pro film, divadlo je vždy těžší, nebo aspoň nebezpečnější,“ prohlásil v rozhovoru pro The Mirror, když přišla řeč na jeho nehodu. „Být mladší, asi bych se z toho otřepal, ale takhle mi hlavou jen problesklo, že je to možná konec. Naštěstí jsem spadl do klína komusi v přední řadě, takže se mi zas tak moc nestalo, ale v tu chvíli jsem myslel, že je po mně.“

Na důchod však dle svých slov rozhodně nepomýšlí. „V dalším roce bych se chtěl vrátit do Středozemě a zase si zahrát Gandalfa. Rozhodně nezpomaluji,“ uvedl McKellen loni v listopadu.

Nový film ze světa J. R. R. Tolkiena, který ponese název Pán prstenů: Hon na Gluma, by se měl začít natáčet během letoška na Novém Zélandu, přičemž uvedení do kin je plánováno na 17. prosinec 2027.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.