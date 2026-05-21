Momentálně vás diváci vídají ve třech velmi sledovaných seriálech. Skoro to vypadá jako herecký boom Davida Máje. Vnímáte to tak?
Přesně! V padesáti mám herecký boom. (směje se) Ve skutečnosti je to shoda náhod, protože každý z těch seriálů se točil a točí jindy, jen se teď všechny sešly na obrazovce. Ale nepopírám, že je příjemné mít v televizi najednou několik takto odlišných projektů, které se navíc soudě podle ohlasů divákům líbí.
Zaznamenal jste, že vás lidi na ulici víc poznávají?
Asi ano. Ale je to spíš takový ten proces, kdy mě potká nějaká paní, otočí se a rychle přemýšlí, kdo jsem. Pak šťouchne loktem do manžela, co jde vedle ní, a zašeptá: „Táto, podívej, to je ten z toho seriálu.“
Nedávno mě pobavilo, když o mně v jedněch bulvárních novinách vyšel článek s titulkem „David Máj: Čtyři děti se dvěma ženami!“ Bylo to tak úderné, jako bych někoho zavraždil.