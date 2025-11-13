Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Autor:
  11:00
Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke krachu jejich manželství přispěla zřejmě i minisérie Případ Roubal.
Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní (listopad 2025) | foto: Profimedia.cz

Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní (listopad 2025)
Veronika Čermák Macková a Hynek Čermák (listopad 2025)
Premiéra filmu Neporazitelní
Premiéra filmu Neporazitelní
34 fotografií

Hynek Čermák se v soukromí jen těžko odpoutává od práce. „Jako herec, když dostanete takhle velkou roli, si nemůžete moc dovolit z ní vystupovat. Musím si uhlídat kontinuitu psychologického vývoje té figury. Musím držet nějaké vnitřní pnutí, na které pak navážu, i když přijdu čtvrtý den do studia. A na to je nejlepší držet se v té figuře. Mockrát mi to lezlo do života,“ prozradil herec Blesku.

To zřejmě poznamenalo i jeho manželství. „Docela se mi to vymstilo, když jsem hrál Roubala. To byla tak studená práce, že možná i mojí ženě tenkrát bylo příliš chladno. Takže se odstěhovala,“ uvedl herec.

Hynek Čermák představil po rozchodu s manželkou o 26 let mladší lásku Veroniku

S herečkou Veronikou Mackovou žil deset let a z toho osm let v manželství. Rozchod oznámili v lednu.

„Deset let, za které jsme vděční! Když se partnerství přetaví do přátelství. Když se dva lidi shodnou, že jejich společná cesta se naplnila a každý si teď najde tu svou. Když otevřenost, upřímnost a úcta vyhraje nad lží, vztekem a podlostí,“ napsala tehdy Veronika Čermák Macková na Instagram ke společné fotografii.

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní (listopad 2025)
Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní (listopad 2025)
Veronika Čermák Macková a Hynek Čermák (listopad 2025)
Premiéra filmu Neporazitelní
34 fotografií

Slova o přátelství potvrdili tím, že se spolu ukázali na premiéře nového filmu Neporazitelní. Ve filmu si zahráli oba, přišli jako herečtí kolegové.

Film Neporazitelní se odehrává na pozadí skutečných událostí, které se staly během Mistrovství světa v para hokeji 2019 v Ostravě. Sport je zde ale pouze kulisou, stěžejním tématem je osobní cesta hlavních hrdinů, jejich odvaha, vztahy, vnitřní síla a schopnost najít naději i tam, kde by ji čekal málokdo.

Ivan Trojan a Hynek Čermák ve filmu Neporazitelní

V centru filmového příběhu stojí Ivan Trojan v roli muže, který se pokouší smířit se svou minulostí, Hynek Čermák jako neústupný manažer, Vanda Hybnerová jako jeho věrná parťačka a Til Schweiger coby charismatický trenér americké reprezentace.

V Ostravě se snímek dočkal sedmiminutových ovací vestoje. V kinech bude od 20. listopadu.

Trailery

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...

OBRAZEM: Georgovo poprvé. Princ doprovodil maminku Kate na významnou akci

Princezna Kate a princ George v Royal Albert Hall v Londýně (8. listopadu 2025)

Velká Británie o víkendu slavila Vzpomínkovou neděli. Ta připadá na neděli před Dnem válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu. Jde o den, kdy se ve Spojeném království a v Commonwealthu...

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

13. listopadu 2025

Lékaři zjistili, proč Lenka Filipová spadla ze schodů. Zotavuje se po operaci mozku

Lenka Filipová

Zpěvačka Lenka Filipová (71) na konci října utrpěla úraz po pádu ze schodů a stále zůstává v nemocnici. Podle zdroje deníku Blesk je po operaci mozku. Za pádem ze schodů totiž byla krevní sraženina.

13. listopadu 2025  9:39

Nosit tanga a fotit sexy fotky budu až do smrti, říká playmate Coco Austin

Coco Austin (2025)

Americká herečka a playmate Coco Austin (46) ráda předvádí svou plastikami vylepšenou postavu na sociálních sítích a v oblibě má nošení velmi odvážných outfitů. Nyní přiznala, že svůj styl v poslední...

13. listopadu 2025  8:53

Patrik Hartl jde s emocemi nahoru dolů. Jeho manželce trvá déle, než vychladne

Martina Hartlová a Patrik Hartl. Kniha Manželství se 14. října 2025 křtila v...

Jemu bylo šestnáct a jí patnáct, když se dali dohromady. Čas jejich vztah prověřil, přesto má Patrik Hartl permanentní strach, že ho jeho manželka Martina opustí. O lásce, která musí překonávat...

13. listopadu 2025

Nedokážu si představit vychovávat děti v centru Prahy, říká miss Karolína Surý

Modelka Karolína Surý na Instagramu

Miss Czech Republic 2020 Karolína Surý (27) vyrůstala v rodinném domě obklopená přírodou a zvířaty. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na své dětství a prozradila, jaký život plánují s manželem...

13. listopadu 2025

Přišel a do futrálu mi vysypal výkaly. Tvrdá škola, líčí zpěvák Mikolas hraní na ulici

Premium
Mikolas

Ve světě má velký úspěch a fanynky po něm šílí, kamkoli se hne. Přesto je hudebník Mikolas skromnost sama a je vděčný za to, kam se mohl dostat. Sám uznává, že cesta na vrchol nebyla vždy jednoduchá....

12. listopadu 2025

Mambě bych doporučil Bramborový blaho, vybírá Ozzák ze své kuchařky

Martin Dejdar jako Ozzák s pivem Husťan (15. dubna 2025)

Ozzák z Comebacku vydal kuchařku, v které „najdeš všechno, co chutná správným chlapům a pořádným bejkům.“ Pro iDNES.cz prozradil, co by z této knihy doporučil pro svou kolegyni z obchodu Marcelku,...

12. listopadu 2025  16:30

Už žádné cigarety. Herečka Petra Hřebíčková promluvila o nemoci plic

Petra Hřebíčková na premiéře filmu Matka v trapu (Praha, 21. února 2024)

Herečka Petra Hřebíčková (46) na sobě nějaký čas pozorovala, že se zadýchává na jevišti více než její kolegové. Nepřikládala tomu velkou váhu. Vyšetření u pneumologa ale ukázalo, že její plíce nejsou...

12. listopadu 2025  14:54

Hes nachytal Kubelkovou na záchodě StarDance Tour. Vypadala jako čarodějnice

Iva Kubelková v zákulisí finále StarDance XII (Praha, 16. prosince 2023)

Oskar Hes kosí nejen své kolegy ze StarDance, ale také sociální sítě. Jeho videa, ve kterých inscenuje „likvidaci“ svých soupeřů, mají stále vysokou sledovanost. A samozřejmě i velkou dávku humoru a...

12. listopadu 2025

OBRAZEM: O srdce dvojčat Bachelorů zabojují studentky, ale i řeznice a barberka

Reality show Bachelor Česko se vrací v nové podobě. O přízeň soutěžících se...

Reality show Bachelor Česko se vrací v nové podobě. O přízeň soutěžících se budou ucházet hned dva muži, jednovaječná dvojčata Míra a Martin Dubovičtí. Jejich pozornost se budou snažit upoutat dívky,...

12. listopadu 2025  12:25

Manžel ochořel tak, že jsem přemýšlela nad jeho pohřbem, přiznala Preissová

Martina Preissová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (11. listopadu 2025)

Herečka Martina Preissová (50) prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že pro manžela Martina Preisse (52) během jeho nemoci začala plánovat pohřeb. Nakonec se na tom společně domluvili.

12. listopadu 2025  11:20

Děti, neberte drogy, radí Jacksonová. Ukázala díru v nosní přepážce po šňupání

Paris Jacksonová ukázala díru v nosní přepážce po užívání kokainu. (listopad...

Paris Jacksonová (27) popsala, že byla v minulosti závislá na kokainu a po několikaletém užívání této drogy jí zůstalo trvalé fyzické poškození. Dcera Michaela Jacksona prozradila, že má kvůli...

12. listopadu 2025  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.