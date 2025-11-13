Hynek Čermák se v soukromí jen těžko odpoutává od práce. „Jako herec, když dostanete takhle velkou roli, si nemůžete moc dovolit z ní vystupovat. Musím si uhlídat kontinuitu psychologického vývoje té figury. Musím držet nějaké vnitřní pnutí, na které pak navážu, i když přijdu čtvrtý den do studia. A na to je nejlepší držet se v té figuře. Mockrát mi to lezlo do života,“ prozradil herec Blesku.
To zřejmě poznamenalo i jeho manželství. „Docela se mi to vymstilo, když jsem hrál Roubala. To byla tak studená práce, že možná i mojí ženě tenkrát bylo příliš chladno. Takže se odstěhovala,“ uvedl herec.
Hynek Čermák představil po rozchodu s manželkou o 26 let mladší lásku Veroniku
S herečkou Veronikou Mackovou žil deset let a z toho osm let v manželství. Rozchod oznámili v lednu.
„Deset let, za které jsme vděční! Když se partnerství přetaví do přátelství. Když se dva lidi shodnou, že jejich společná cesta se naplnila a každý si teď najde tu svou. Když otevřenost, upřímnost a úcta vyhraje nad lží, vztekem a podlostí,“ napsala tehdy Veronika Čermák Macková na Instagram ke společné fotografii.
Slova o přátelství potvrdili tím, že se spolu ukázali na premiéře nového filmu Neporazitelní. Ve filmu si zahráli oba, přišli jako herečtí kolegové.
Film Neporazitelní se odehrává na pozadí skutečných událostí, které se staly během Mistrovství světa v para hokeji 2019 v Ostravě. Sport je zde ale pouze kulisou, stěžejním tématem je osobní cesta hlavních hrdinů, jejich odvaha, vztahy, vnitřní síla a schopnost najít naději i tam, kde by ji čekal málokdo.
V centru filmového příběhu stojí Ivan Trojan v roli muže, který se pokouší smířit se svou minulostí, Hynek Čermák jako neústupný manažer, Vanda Hybnerová jako jeho věrná parťačka a Til Schweiger coby charismatický trenér americké reprezentace.
V Ostravě se snímek dočkal sedmiminutových ovací vestoje. V kinech bude od 20. listopadu.