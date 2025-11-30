„Já jsem chtěl být pilot, ale ono to herectví je jednodušší než řízení letadla. A také se to řízení dělá trošku jinou hemisférou, kterou já nemám tak vyvinutou,“ říká Čermák.
Jeho umělecký start ale nebyl hladký. „Ze základky jsem chtěl jít na konzervatoř, ale tam mě vyhodili pro nedostatek talentu. Vyšlo až DAMU. Dobře to dopadlo, protože jsem se málem stal pilotem, a to by byl průšvih,“ říká.
V divadle nyní hraje roli osobního strážce a byly doby, kdy se tak skutečně živil. „Když tady byli Guns N´Roses, tak jsem se podílel na hlídání této kapely. Ale měli své osobní tělesné strážce,“ vzpomíná.
Vedle hvězd světového rocku stál také u osobní ochrany Jana Rosáka v době, kdy moderoval pořad Riskuj. „Osobní ochranu mu zajišťovala společnost, ve které jsem pracoval. Jeho tenkrát někdo vydíral, chtěl ho pak někdo okrást, prostě měl problémy,“ vysvětluje.
Následně se dostal i na místo, o němž se běžně nemluví nahlas – dělal vyhazovače v bordelu. „S holkama jsem si tam povídal velice často. Když měly nějaké trápení, chodily za mnou do té kukaně, kde jsem čekal, až se něco stane. Takže jsem pořád poslouchal nějaké ženské příběhy. A to byly různé ženy od základního vzdělání až po několik vysokých škol. To byla zajímavá sonda do ženské duše,“ popisuje.
Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal
Tato práce mu nyní pomáhá ve focení aktů. „Už tenkrát jsem si zvykl na to, že se mnou ženská nahota nezacloumá,“ říká. Ale přiznává, že na začátku své fotografické kariéry „kvůli vzrušení zaostřoval dost špatně.“
„Od té doby jsem vyfotil třeba 600 ženských, to si zvykneš. Nahota je kostým, samozřejmost. Mám k nahotě jiný přístup, než si běžný civil dokáže představit.“
Současnou výraznou kapitolou Čermákovy práce je divadelní představení Koza aneb Kdo je Sylvie, ve kterém hraje společně se svým skutečným synem. Téma je vyhrocené a role náročné.
„Já jsem tam zamilovaný do kozy. A mám tam syna, který je homosexuál a já s tím jako otec nesouhlasím a nejsem schopný to skousnout.“ Podle herce byla už samotná myšlenka obsadit jeho vlastního syna odvážná. „Přišel s tím můj dvorní režisér Ondra Zajíc a říkal, že co kdyby to hrál můj syn. Myslel jsem si, že se zbláznil, protože tam je třeba scéna, kdy se otec se synem líbají. To není úplně jednoduchý. Ale je to technická věc, už to sypu z kapsy,“ říká Čermák.
Dodává ale, že na podobné extrémy není nováčkem. „Já už jsem zažil leccos, natočil jsem erotický film s vlastní sestrou. To režíroval Hřebejk a říkal, že to bude krásně vyhaslý vztah.“