Syndrom hvězd šoubyznysu. Proč tyto kdysi úspěšné ženy klesly až na dno

Sluncem zalitý život hvězdy, ach, jak je všechno dokonalé, krásné a báječné! Vypadá to jako pohádka, tahle ji žije a tamta taky. Že by šťastné příběhy hvězd psané přes kopírák? Jen do určité chvíle, než přijde bod zlomu a odhalení. Pak se nestačí člověk divit, co všechno se dotyčným ženám a dívkám mohlo přihodit, kdo jim ubližoval a proč. Není ta sláva vykoupená duševním zdravím nakonec k ničemu? A co s nimi bude za pár let, když si neumí poradit s celkem jednoduchými záležitostmi a netuší, kým jsou? Hromada otázek, leč těžko říct, zda se dají v té spletici podivností nalézt odpovědi.

Bouračky, útoky na policisty, snaha se podpálit, není divu, že skončila na psychiatrii. Tam přišla s teorií, že má v hlavě čip, kvůli kterému musí neustále lhát.