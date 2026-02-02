Eriku Stárkovou jsem zastihla v momentě, kdy odvedla svoji čtyřletou dcerku Almu do lesní školky a procházela se podél Berounky. Technika nám umožnila, že jsme si mohly povídat na dálku. Témat byla spousta a netočila se jen okolo práce, i když tou jsme začaly. Nedávno totiž přišla do kin nová česko-slovenská komedie Šviháci, kde má Erika jednu z výrazných ženských rolí.
Koho hrajete?
Moje postava se jmenuje Klára. Svého muže stíhá hlavně po telefonu. Ač není často na scéně, je o ní ve filmu nejednou řeč, a když se objeví, není to zrovna v pozitivním světle. Je to podezíravá manželka, která to dává patřičně najevo. Celou dobu je velmi, velmi žárlivá a všechny její skutky se nesou v tomto duchu.
A tak jsem po těch letech u divadla šla pracovat za bar, protože po mně ani pes neštěkl.