Jsem rád, že jsme se se Stallonem nesetkali, říká dabér Pavel Rímský

Cestě Pavla Rímského k dabingovému mikrofonu předcházelo studium na několika gymnáziích, odkud ho pro bohémské chování vyloučili. V pubertě se totiž zamiloval do bigbítu a se školou si hlavu příliš nelámal. Když ho pak přijali na brněnskou konzervatoř, bylo to trochu překvapení, ale on na svém životě nehodlal nic měnit. A tak přišel vyhazov i odtamtud. Naštěstí ho přijali na JAMU, kde brali i bez maturity, a tu už dokončil.

Herecké geny, které mu zřejmě kolovaly v krvi po otci – režisérovi, nezapřel. Dostal angažmá v Hradci Králové a působil také v divadle pod stanem zvaném Dílna 24, které však v 70. letech po pár letech existence soudruzi zakázali.

Pavel Rímský se pak živil různě, dělal i recepčního v hotelu, nakonec se vrátil hrát do Hradce, odkud se potom později přesunul do jiných oblastních divadel a také do Prahy. Je členem Divadla na Vinohradech, hraje v televizi i ve filmu.

Kuriózní začátek

Kromě hereckého nadání dostal Pavel Rímský do vínku i další dar: charakteristický, citově podbarvený a měkký hlas. Pro dabing ho objevila Renée Lavecká, dabingová produkční, a to poněkud kuriózně.

„Vzala režiséra Kubištu do divadla, aby si mě poslechl, jenže já tam měl právě roli hluchoněmého. Pan Kubišta samozřejmě naštvaně z divadla odešel v půli představení, ale historka se roznesla po dabingových studiích, a tak si mě pan Kubišta nakonec pozval, aby se všichni podívali na toho blbce,“ vzpomínal v jednom rozhovoru se smíchem Pavel Rímský.

První Rocky

Dnes patří ke hvězdám českého dabingu a díky němu k nám česky promlouvají mnohé herecké legendy, jako Sylvester Stallone, Morgan Freeman, Charles Bronson nebo Tommy Lee Jones.

„Asi před třiceti lety jsem se dostal k tomu, že jsem mluvil prvního Rockyho, pak i další díly, a tak jsem se dostal i k Rambovi. Sylvester se dabuje dobře, on tak brumlá podobně jako já a podle mého názoru ani nemáme stejný hlas, ale tehdy někdo rozhodl, že ho budu dabovat já, a už to tak zůstalo,“ řekl Pavel Rímský.

S populárním americkým hercem se nikdy nesetkal. „Několikrát mi to slibovali a já byl několikrát kvůli své jazykové výbavě šťastný, že nepřijede,“ řekl herec.

Často namlouvá i komentář k nejrůznějším dokumentárním pořadům, a jak sám tvrdí, nejlepší dabéři jsou ti, kteří do této práce vkládají ještě něco ze svého hraní. Kromě dabingu často spolupracuje i s Českým rozhlasem. Namluvil také řadu audioknih.