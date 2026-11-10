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Barbora Jánová se ocitla v těžké finanční situaci. Podle insolvenčního rejstříku dluží sedmi věřitelům přes milion korun. Do problémů se dostala, když se své závazky snažila řešit dalšími půjčkami. Podle Blesku dluží i na sociálním a zdravotním pojištění.
Soud jí ale v říjnu povolil oddlužení. To znamená, že může přistoupit k řešení své finanční tísně formou tzv. osobního bankrotu. Je to ovšem zatím pouze první krok, neznamená to, že soud oddlužení již schválil. Věřitelé mají do prosince čas přihlásit se o své pohledávky. Jakmile soud oddlužení schválí, dostane herečka plán splácení svého dluhu, který obvykle trvá 3 roky.
Barbora Jánová se přitom nedávno po sedmnácti letech hraní rozhodla pro práci servírky. Bylo to i v důsledku vyhoření. „Trvalo to dlouho. Ale jsem opět šťastná a zdravá. Víte, není to tak, že bych si nevážila „slávy“ a úspěchu. Ale já vždycky milovala a budu milovat to řemeslo. Herectví. Není to lehká věc a myslím, že budu mluvit za všechny herce, když řeknu, že opravdu zaprodáte duši. Tolik lidských osudů, charakterů, myšlenek, které každý den berete za své. Plus do toho vás neustále někdo hodnotí. To je ta smlouva s ďáblem, kterou každý herec podepisuje,“ vysvětlila v červnu na svém Instagramu.
Upřesnila ovšem, že to neznamená, že by se už neobjevila na jevišti nebo před kamerou. „Já jsem se herectví nevzdala. Po 17 letech, troufám si říct úspěšných, jsem si řekla dost. Možná vám to nedává smysl. Ale mně jo. Pořád hraju, pořád dělám casting directora a pořád jsem v bistru. Vlastně se nic nezměnilo. Jen v mojí hlavě se ty priority otočily,“ dodala.
Kromě práce v bistru jezdí herečka s projektem Lukáše Hejlíka Listování a objeví se brzy i na nové české platformě MovixBox, která nabídne seriály na výšku, jejichž jednotlivé díly trvají jen jednu až dvě minuty. Jánová si zahraje v romantickém příběhu Tajemné vzkazy s Petrem Vojnarem.
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Kromě toho píše divadelní hru a na svém Instagramu před časem vyjádřila touhu vrátit se na divadelní prkna, kde už jako šestnáctiletá stála po boku Richarda Krajča a Jana Dolanského v představení Richard III. v Národním divadle.