Oznámil smrt královny, teď se moderátor přiznal k držení dětské pornografie

Westminsterský soud zahájil ve středu líčení, v němž se bude zabývat důkazy o vině tohoto dvaašedesátiletého žurnalisty. V krátkém úvodním slyšení podle BBC zaznělo, že Edwards přes aplikaci WhatsApp dostal 377 pornografických fotografií, z toho 41 zobrazovalo děti či mladistvé.

Demonstranti před budovou soudu, kde probíhalo líčení s Huwem Edwardsem. Bývalý moderátor BBC se přiznal k držení dětské pornografie. (Londýn 31. července 2024)

Někdejší moderátor mezi prosincem 2020 a srpnem 2021 komunikoval s dospělým mužem, který mu obrázky posílal. Edwards čelí obvinění, že si vědomě pořizoval a v telefonu uchovával sedm fotek spadajících do nejpřísněji hodnocené kategorie A dětské pornografie. Dalších dvanáct snímků patřilo do kategorie B a 22 do kategorie C.

Britská média plnily informace o Edwardsově skandálu před rokem. Moderátor podle tehdejších informací bulvárního listu The Sun zaplatil během tří let zhruba 35 tisíc liber (přes 980 tisíc korun) za sexuálně laděné fotografie nezletilého člověka. Tomuto člověku, jehož identita není známa, bylo podle médií zhruba sedmnáct let, když platby začaly.

Britská policie však nyní uvedla, že aktuální případ se týká jiných fotografií. „Obvinění nejsou součástí záležitosti, kterou se policie zabývala v červenci 2023,“ sdělil podle BBC policejní mluvčí.

Edwards byl dlouhá léta jedním z nejznámějších moderátorů BBC. Pro tuto veřejnoprávní stanici pracoval čtyři desetiletí, z toho dvacet let jako moderátor hlavní zpravodajské relace vysílané ve 22 hodin. Diváky provázel mnoha historickými momenty, včetně úmrtí a pohřbu královny Alžběty II., inaugurace amerického prezidenta Baracka Obamy a smrti Nelsona Mandely.

Vyrůstal ve Walesu a studoval na Cardiffské univerzitě, která ho jmenovala čestným profesorem žurnalistiky.

VIDEO: Huw Edwards oznámil smrt královny Alžběty II.:

9. září 2022

Úmrtí královny Alžběty II. Sledovat další díly na iDNES.tv

VIDEO: Huw Edwards se u soudu přiznal k držení dětské pornografie: