Schaferová na TikTok natočila rozhořčené video, kde vysvětluje, že v důsledku exekutivního příkazu Donalda Trumpa, kterým vyhlásil pouze dvě státem uznávaná pohlaví, a to mužské a ženské přiřazené při narození, Úřad pro konzulární záležitosti zmrazil žádosti o pasy žádající o změnu označení pohlaví nebo o prodloužení platnosti či nové žádosti s označením pohlaví odlišného od pohlaví přiděleného žadateli při narození.

Shaferová prý původně příliš nevěřila, že se to ujme v praxi, ale nyní to poznala na vlastní kůži. „Pohlaví jsem si poprvé změnila v pubertě, když jsem si udělala řidičský průkaz a následně i pasy od té doby byly všechny ženské a nebyl s tím žádný problém,“ popsala Schaferová, kterou o pas okradli, když natáčela ve Španělsku, takže si musela jít vyřídit nový.

„V L.A. jsem zašla do Federální pasové agentury a udělala to. Žádná část procesu se nelišila. Vyplnila jsem všechno jako normálně, uvedla jsem ženu, a když jsem si ho dneska vyzvedla a otevřela, změnili mi označení na muže,“ vysvětlila svůj šok.

„Nikdy jsem si nenechala změnit rodný list, takže mě to přivedlo k domněnce, že agentury, které mají na starost pasy a podobné věci, jsou nyní povinny porovnávat rodné listy nebo nevím přesně, co se změnilo,“ míní herečka.

„Chci říct, že je mi úplně u pr..., že mi dali do pasu M. Na mně ani na mé transsexualitě to opravdu nic nemění. Nicméně to trochu ztěžuje život. Osobně jsem to ještě nevyzkoušela, zjistím to příští týden, až budu muset vycestovat do zahraničí s novým pasem,“ obává se komplikací.

Herečka Hunter Schaferová vidí krásu v surreálných odstínech. „Například větrné elektrárny, u Los Angeles jich je plno, jsou jich celá pole – a jsou tak krásné a surreálné,“ líčí.

„Jsem si celkem jistá, že to bude spojeno s tím, že se budu muset odhalovat třeba pohraničníkům a celému tomuhle cirkusu mnohem častěji, než bych chtěla nebo než je opravdu nutné,“ říká.

„Trans lidé jsou krásní. Nikdy nepřestaneme existovat, nikdy nepřestanu být trans. Písmeno v pasu to nemůže změnit. A kašlu na tuhle administrativu. Opravdu nemám odpověď na to, co s tím dělat, ale cítím, že bylo důležité se o to podělit. Tohle je skutečné,“ dodala Schaferová.