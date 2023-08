Po 25 operacích jsem se stal závislý na lécích, přiznal Hulk Hogan

„Byl jsem jako pes, co chce kost,“ popsal Hogan svou závislost. „Doktoři mi předepisovali recept za receptem a najednou se z toho stal začarovaný kruh,“ říká wrestler, který kvůli svým zraněním musel podstoupit 25 operací, z toho deset operací zad, operaci obličeje po kopnutí, náhrady kolen, kyčle, operace břicha a ramen.

„Bylo období, asi před pěti nebo šesti lety, kdy jsem měl šílené bolesti do té míry, že jsem nemohl ani fungovat. Když máte operaci zad, trvá to celý rok, než se vaše tělo zotaví, a mě řezali každé čtyři měsíce,“ popsal.

„V té fázi jsem potřeboval léky proti bolesti, to je jasné. Ale jakmile to začalo ustupovat, pokračovali v podávání stejných léků. Dospělo to do bodu, kdy jsem se zotavil z desáté operace zad a lékárna mi zavolala a řekla: ‚Váš předpis je připraven‘ a já jsem si ho jako pes honící se za kostí běžel vyzvednout,“ říká Hogan.

Svou závislost si uvědomil a chtěl s ní skončit. Pomohlo mu prý CBD, kanabidiol z konopí. Zmírnil bolesti, pomohl s otoky. Hogan tvrdí, že mu pomohl i přestat pít alkohol.

„Měl jsme v pití velkou praxi. Dělal jsem wrestling čtyřicet let a ti kluci jdou pokaždé na pivo. Ale před sedmi měsíci jsem se rozhodl přestat. Byl jsem na silvestrovském večírku a viděl jsem spoustu věcí, které jsem netoleroval, ani se mi nelíbily. Viděl jsem se v tom prostředí a řekl jsem: Víš co? Nevím, jak jsem se sem dostal, ale končím,“ vysvětlil.

Od té doby je čistý a žije zdravěji. „Jakmile jsem přestal pít, neměl jsem chuť jíst v noci nezdravé potraviny a váha ze mě prostě začala padat,“ popsal.

Ve formě a s novým elánem do života se dokonce zasnoubil s instruktorkou jógy Sky Dailyovou (45).