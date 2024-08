Rodiče si nás rozdělili, říkají sourozenci Kovács a Havelková o příjmeních

Hugo Kovács o jiném jméně i příjmení

JAK MI ŠEL DABING

Zpočátku to bylo hodně těžké, ale po pár frekvencích už jsem se ohromně bavil. Film jsem namlouval dokonce dvakrát. Poprvé ve dvanácti. Tehdy nebylo nutné se nikomu trefovat do pusy, protože jako první se namlouvalo a tvůrci až pak tvořili animaci. To zabralo pár let. Nakonec bylo potřeba ještě něco dodabovat, jenže já mezitím začal mutovat, takže jsem celý film daboval znovu a už se musel trefovat do postavy.

Hugo Kovács Říká o sobě, že není úplně typickým puberťákem. Nejraději totiž poslouchá jazz a dívá se na staré filmy. Se sociálními sítěmi na něj vůbec nechoďte. Studuje na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy. Hraje na klavír a bicí. Čerstvě má za sebou zkušenost s dabingem, namluvil hlavní postavu v animovaném filmu Život k sežrání.

ČÍM JEDNOU BUDU

Dabérem asi ne (smích). Ale rád bych si to zase někdy vyzkoušel. Stejně tak třeba herectví. Dlouhodobě ale tíhnu k hudbě. Kdybych se jednou mohl živit hraním na bicí nebo na klavír, bylo by to skvělé.

(Rozálie: Hugo je výborný muzikant, má obrovský talent. Myslím, že strčí celou rodinu do kapsy. Třeba já se svým taháním za držky, jak se říká harmonice, se s jeho virtuozitou nemůžu srovnávat.)

Na jaře jsem hrál s Rózou na jejím koncertě v La Fabrice jednu píseň na bicí. Třeba to nebylo naposledy.

JAKÝ MÁME SE SESTROU HUMOR

Inklinujeme k drsnému humoru. Poznamenala nás máma, která nás tímhle stylem vychovala. Taky se rádi smějeme úplným blbostem a nesmyslům. Stačí málo a oba dostaneme záchvat smíchu.

JÁ A MÓDA

Stejně jako ségra ji mám hodně rád. Myslím, že nás ovlivnil bývalý Rózin kluk. Hodně mě baví barvy, baví mě věci různě kombinovat. Se ségrou rádi chodíme do sekáčů.

(Rozálie: Já bych řekla, že ty do nich chodíš víc než já.)

Asi jo. Ale nedávno na prázdninách v Barceloně jsme spolu prolezli každý sekáč, na který jsme narazili. A že jich bylo.

KAM ČASTO JEZDÍM

Kdysi byl skoro mým druhým domovem ostrov Fuenteventura. Asi tři roky jsem půl roku trávil v Praze a půl roku s mámou na ostrově a chodil do španělské školy. Teď tam jezdíme většinou v zimě o prázdninách.

ODKDY JSEM HUGO

Původně jsem se jmenoval Marko Attila Kovács. Než jsem mámě zlomil nos hopíkem, takovým gumovým míčkem, protože mi nechtěla dát lízátko před večeří. Rodiče se lekli. Můj čin si spojili s bojovníkem Attilou a změnili prostřední jméno na Huga.

PROČ JSEM KOVÁCS

Příjmení máme se ségrou každý jiné, protože rodiče si nás v tomhle ohledu rozdělili.

(Rozálie: Máma chtěla, aby taky někdo dál nesl její rodné příjmení. Navíc když se Hugo narodil, naši ještě nebyli svoji, teprve spolu krátce třináct let chodili. Svatbu měli až pár měsíců po Hugově narození.)

Rozálie Havelková nejen o pláči nad počítačem

JAKÝ MÁME S HUGEM VZTAH

Brášku miluju. Je to můj asi nejbližší člověk. Spojuje nás i vášeň pro hudbu. Nestačím se divit, jak se v muzice orientuje. Při nahrávání mého singlu Underground ze sametu byl jediný mimo studio, komu jsem pustila demo a radila se o aranži. Názor nikoho jiného mě nezajímá.

Rozálie Havelková Svému osobitému hudebnímu stylu říká morbidní šanson. Doprovázet se nejčastěji nechává jen svou harmonikou. Vystupovala taky s Melody Makers jejího otce Ondřeje Havelky. Hraje v divadle, třeba v představení Cabaret v Divadle Bez zábradlí. Za sebou má i seriálové role. Věnovala se modelingu. Rok strávila v belgickém novém cirkuse.

V ČEM SE LIŠÍME

Hugo je velký flegmatik a pohodář.

(Hugo: To ty taky.)

No to ne!

(Hugo: Vlastně ne, ale cholerik taky nejsi.)

To ne. Myslím, že spolu vycházíme tak dobře právě proto, že se naše charaktery hezky doplňují. Dřív mě rozčilovala spousta věcí. Technika, zprávy, pop-music... Ale teď mám nějaké klidnější období, šťastnější, a vytáčím se míň.

PROČ JE KVŮLI MNĚ CHUDÁK

Na gymplu jsem trochu zlobila. Rodiče mi dávali až příliš velkou volnost, což se poněkud zvrtlo a z osmiletého studia bylo devítileté. Hugo je proto pod větší kontrolou.

JÁ A PŘÍJMENÍ HAVELKOVÁ

Všude mě pořád prezentovali jako něčí dceru, což mě začalo štvát. Proto jsem se po umělecké stránce příjmení zbavila a vystupuju jako Rozálie. To není nic vůči tátovi, jako člověka i z hlediska tvorby si ho moc vážím, ale chci být sama za sebe. Já jsem já.

KDY BUDE NOVÁ DESKA

Na podzim. Snad. Písničky už jsou hotové, nahráváme. Odráží se v nich příběh jedné lásky od prvotní zamilovanosti až po rozchod. Půjde o víc kapelové album ovlivněné mimo jiné žánry Jižní Ameriky.

CO MI DAL CIRKUS

Naučila jsem se spoustu praktických věcí, třeba zapojit vodu do maringotky nebo vyměnit plynovou bombu. Ale vážně, poznala jsem úplně jiný způsob uměleckého života a často přemýšlím, jaké by to bylo teď. Zopakovat si to s dnešními zkušenostmi.

KDO MĚ POŽÁDAL O RUKU

Párkrát se to stalo, ale ve srandě. Když mi bylo asi deset, zeptal se mě o něco mladší Jáchym Kraus, syn Jana Krause a Ivany Chýlkové. Já rázně odmítla. Znali jsme se jedno odpoledne a navíc... Přece si nevezmu někoho, kdo poslouchá Chinaski. Později jsem dostala návrh ještě dvakrát, ale ani jednou to nedopadlo, přestože oba už měli lepší vkus. Jeden dokonce poslouchal mě.

PROČ MĚ ROZPLAKAL POČÍTAČ

Techniku odjakživa nenávidím. Jednou jsem dostala počítač jako dárek a nevěděla, jak reagovat. Bylo mi líto, že mi táta koupil tak drahou věc, kterou nedokážu ocenit. Tak jsem se rozbrečela. Ale nějak jsem se ho už naučila ovládat.