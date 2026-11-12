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Pekáč buchet i po padesátce. Hugh Jackman ukázal svaly, partnerka měla co obdivovat

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  9:30
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Herec vyrazil do oceánu také se svým dlouholetým osobním trenérem Michaelem...

Herec vyrazil do oceánu také se svým dlouholetým osobním trenérem Michaelem Ryanem, který mu pomáhá s fyzickou přípravou na natáčení. (Bondi Beach, Austrálie, 10. listopadu 2026) | foto: Profimedia.cz

Hugh Jackman předvedl svou skvělou fyzickou kondici. V osmapadesáti letech se...
Hugh Jackman si užíval slunečný den na pláži Bondi Beach v Sydney po boku své...
Hugh Jackman a Sutton Fosterová na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)
Hugh Jackman
73 fotografií
Australský herec Hugh Jackman (58) znovu předvedl, že ani po padesátce nemusí být vyrýsovaná postava jen vzpomínkou na mládí. Na slavné pláži Bondi Beach v Sydney odhodil tričko a ukázal vypracovanou hruď i břišní svaly. Slunečný den si užíval po boku partnerky Sutton Fosterové (51), s níž střídal koupání v oceánu, procházky po písku a házení létajícího talíře. Společnost jim dělal také Jackmanův dlouholetý osobní trenér Michael Ryan.

Hugh Jackman se snaží přibrat pro roli Wolverina. Sní šest jídel denně

Hugh Jackman si užívá návrat do rodné Austrálie a rozhodně nezůstává zavřený doma. Na pláži Bondi Beach v Sydney ho fotografové zastihli během pohodového dne s partnerkou Sutton Fosterovou. Ačkoli se herec objevil především v roli milujícího společníka, pozornost na sebe strhl také svou fyzickou kondicí.

Jakmile odložil tričko, bylo zřejmé, že o sebe stále pečuje. V koupacích šortkách předvedl pevnou hruď, výrazné paže a vyrýsované břišní svaly. V osmapadesáti letech tak rozhodně nepůsobí dojmem, že by na pravidelný trénink rezignoval. Jeho svalnatá postava ostatně patří k poznávacím znamením filmového Wolverina, kterého ztvárňoval v sérii X-Men.

Na pláži mu kromě přítelkyně dělal společnost také osobní trenér Michael Ryan, s nímž se herec vydal do oceánu. Ryan patří k lidem, kteří se podílejí na Jackmanově fyzické přípravě pro náročné filmové role. Jejich spolupráce je dlouhodobá a herec se díky ní opakovaně dostával do mimořádné formy.

Herec vyrazil do oceánu také se svým dlouholetým osobním trenérem Michaelem Ryanem, který mu pomáhá s fyzickou přípravou na natáčení. (Bondi Beach, Austrálie, 10. listopadu 2026)
Hugh Jackman předvedl svou skvělou fyzickou kondici. V osmapadesáti letech se pyšní vyrýsovanými svaly. (Bondi Beach, Austrálie, 10. listopadu 2026)
Hugh Jackman si užíval slunečný den na pláži Bondi Beach v Sydney po boku své partnerky Sutton Fosterové a dlouholetého osobního trenéra MIchaela Ryana. (10. listopadu 2026.
Hugh Jackman a Sutton Fosterová na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)
73 fotografií

Jackman ovšem tentokrát nemusel nic dokazovat před filmovými kamerami. Kromě koupání si užíval také chvíle se Sutton Fosterovou. Dvojice se procházela po písku, povídala si a pustila se i do házení létajícího talíře.

Pro Sutton šlo o jednu z prvních společných návštěv hercovy rodné země. Dvojice svůj vztah veřejně potvrdila v lednu 2025. Seznámili se při společné práci na broadwayském muzikálu The Music Man, v němž se potkali na jevišti.

Hugh Jackman se v roce 2023 po sedmadvaceti letech manželství rozešel s australskou herečkou Deborrou-Lee Furnessovou. Dvojice oznámila rozchod společným prohlášením, v němž uvedla, že se oba rozhodli vydat vlastní cestou a věnovat se osobnímu růstu. Seznámili se v roce 1995 při natáčení australského televizního seriálu a o rok později se vzali. Společně vychovali dvě adoptované děti, syna Oscara a dceru Avu. Rozvod byl oficiálně dokončen v červnu 2025.

Jackman se proslavil především jako Wolverine v komiksové filmové sérii X-Men, ale úspěchy slavil také v muzikálových a dramatických rolích. Za snímek Bídníci (Les Misérables), kde ztvárnil Jeana Valjeana, získal nominaci na Oscara.

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