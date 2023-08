Hugh Grant si zahraje trpaslíka Umpa-lumpu. Herci trpící nanismem to kritizují

V filmech na motivy knihy Roalda Dahla Karlík a továrna na čokoládu dosud Umpa-lumpy hráli herci trpasličího vzrůstu. V novém filmu, kde si hlavní roli excentrického cukráře zahraje Timothée Chalamet, ale roli dostal Hugh Grant, což kritizoval třeba George Coppen, který trpí nanismem.

„Spousta herců s nanismem má pocit, že jsou ze svého oblíbeného průmyslu vytlačováni,“ uvedl v rozhovoru pro BBC. „Mnozí včetně mě zastávají názor, že by trpaslíci měli dostávat běžné role v dramatech a hrách, ale neděje se tak. Jedny dveře nám zavřou, ale další už otevřít zapomenou.“

Jako další se vyslovil herec Jason Acuña známý z pořadu Jackass. „Hugh Grant že hraje Umpa-lumpu? To se začal identifikovat jako trpaslík?“ rozčiluje se ve svém videu na TikToku. „Nahrazujete role, kde by mohli hrát malí lidé. Třeba taková Sněhurka a sedm trpaslíků. Proč hledáte Sněhurku a sedm průměrných lidí?“

K podobnému názoru se následně přihlásil i herec Peter Dinklage, který hrál trpaslíka Tyriona v seriálu Hra o trůny a tento způsob obsazování rolí označil za „zpátečnický“.

Společnost Disney ve své odpovědi pro magazín The Hollywood Reporter uvedla, že tento krok konzultovala již v předprodukci. „Abychom nepodporovali stereotypy z původního animovaného filmu, pojali jsme těchto sedm postav jinak a konzultovali to s příslušníky komunity lidí s nanismem,“ uvedl. „Až po dlouhém vývoji film zamíří do fáze produkce, rádi k tomu řekneme více.“