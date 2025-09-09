Svůdný i před důchodem. Hugh Grant slaví 65, před dětmi se schovává na záchodě

Hugh Grant, celým jménem Hugh John Mungo Grant, se narodil 9. září 1960 v londýnské části Hammersmith. Vystudoval literaturu na prestižní Oxfordské univerzitě, kde ho poprvé zlákalo herectví. Ještě během studií získal svou první filmovou roli ve snímku Privileged (1982). A další menší role na sebe nenechaly dlouho čekat. Skutečný průlom v jeho herecké kariéře ale přišel až za více než deset let.
Vladimír Polívka bude tatínek. Jeho přítelkyně ukázala těhotenské bříško
Vladimír Polívka a jeho přítelkyně Magda budou rodiči. Novinku prozradili, když dorazili na premiéru představení Kurios - Kabinet kuriozit kanadské skupiny Cirque du Soleil na pražské Letné....
Marek Eben s manželkou vyrazili po delší době do společnosti. Jsou spolu 43 let
Marek Eben se po delší době objevil ve společnosti společně se svou partnerkou Markétou Fišerovou. Manželé vyrazili ve čtvrtek večer na premiéru představení Kurios od novocirkusového uskupení Cirque...
Na udíleni cen MTV Video Music Awards v americkém Elmontu to občas vypadalo jako v kabinetu kuriozit. Některé dámy se rozhodly hlavně šokovat, případně vsadily na lascivní a laciné outfity. Našlo se...
Dcera Kubelkové poprvé promluvila o rozchodu s Mišíkem. Nelituji ničeho, říká
Modelka Natálie Jirásková promluvila poprvé o rozchodu s Adamem Mišíkem. Dcera Ivy Kubelkové prozradila, že se se zpěvákem rozešli mnohem dříve, než se zpráva dostala na veřejnost. V rozhovoru pro...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...
Vždy lehce rozcuchaný, s úsměvem a naléhavostí v hlase, která stále láme do kolen. Hugh Grant, který se proslavil jako mistr nejistého šarmu, slaví 9. září 65. narozeniny. Stárne elegantně a neustále...
Focení aktů? Šla bych do toho, dokud to ještě jde, přiznává Inna Puhajková
Byla to její první letošní vyjížďka na kole a skončila po patnácti minutách. Moderátorka Inna Puhajková v centru Prahy uhýbala autu, které ji chtělo předjíždět a hodně zpomalila. Navíc proti ní jela...
Drogy, rychlá auta a nevázaný sex. Šedesátník Charlie Sheen už seká latinu
Americký herec Charlie Sheen, rodným jménem Carlos Irwin Estévez, se proslavil nejen komediálními rolemi, ale také divokým životem v zákulisí. U příležitosti šedesátých narozenin rozjímá mimo jiné...
Laďka Něrgešová se po operaci nádoru na mozku vrátila do televize
I když herečka a moderátorka Laďka Něrgešová (49) vyjádřila obavy ze svého návratu na televizní obrazovky, zvládla to skvěle. Po téměř čtyřech měsících opět moderovala primácký pořad ShowTime.
Love Island 2025 začíná. „Srdíčka“ bojují o dva miliony v nové vile na novém ostrově
Pátá řada reality show Love Island startuje už dnes. Soutěžící, přezdívaní „srdíčka“, se tentokrát nastěhovali do vily na Tenerife, kde je čeká boj o lásku i hlavní výhru dva miliony korun.
Peter Sellers, herec bez vlastní identity. Nevím, kdo nebo co jsem, říkával
Peter Sellers se proslavil hlavně rolí potrhlého inspektora Clouseaua ve filmech o Růžovém panterovi a ve své době platil za jednoho z nejpřitažlivějších mužů. Říká se, že byl největším britským...
Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz
Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...
Na udíleni cen MTV Video Music Awards v americkém Elmontu to občas vypadalo jako v kabinetu kuriozit. Některé dámy se rozhodly hlavně šokovat, případně vsadily na lascivní a laciné outfity. Našlo se...
Patrick Schwarzenegger se oženil. Vzal si modelku Abby Championovou
Americký herec Patrick Schwarzenegger (31) a modelka Abby Championová (28) se vzali. „Ano“ si řekli při romantickém obřadu u jezera ve státě Idaho. Herec a jeho partnerka spolu chodí od roku 2015.
Stal jsem se hudebním chameleonem, říká hvězda filmu Duchoň Vladislav Plevčík
Aby se mohl stát slovenskou hudební ikonou v novém filmu režiséra Petera Bebjaka Duchoň, proseděl mladý slovenský herec Vladislav Plevčík více než sto nekonečně dlouhých hodin v maskérně. Ale místo...
Mirek Moravec byl nenahraditelný, zaslouží si hezkou vzpomínku, říká jeho kamarád Zbořil
Herec a dabér Miroslav Moravec a tanečník a pedagog Jiří Zbořil se znali dlouhá léta a velmi si rozuměli. Ať už jako kolegové nebo přátelé. Když Moravec zemřel, Zbořila to velmi zasáhlo. Dodnes není...
Něrgešová se po operaci nádoru na mozku vrací na obrazovky. Mám strach, přiznává
Laďce Něrgešové (49) lékaři před pár týdny objevili nádor na mozku. Musela proto podstoupit akutní operaci, při které jí v Ústřední vojenské nemocnici vyoperovali z hlavy nádor glioblastom. Poté, co...