Smířil se s rolemi v zamilovaných filmech. Teď si Hugh Grant hraní zase užívá

Hugh Grant rovná se romantická komedie. To platilo nějakých dvacet let a diváci si tohoto Brita spojují s žánrem dodnes. Ale kdybyste ho potkali, raději ho chvalte za jiné role než za roztomilé zmatkáře, kteří bojují o lásku. A možná by bylo lepší chválit ho za něco úplně jiného než za herectví. To mu totiž dlouho nemohl přijít na chuť.