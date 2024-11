Můj život je občas nesnesitelný a hlučný, říká otec pěti dětí Hugh Grant

„Je to šílené, ale mám to vlastně rád,“ řekl Hugh Grant, když popisoval každodenní realitu života se svou početnou rodinou.

„Občas si říkám, že už jsem na to starý. Děti jsou hlučné, neustále něco chtějí a člověk skoro nemá chvilku klidu. Je to chaotické a občas nesnesitelné. Hodně se schovávám na záchodě. Teď tam i hodně spím. Je tam zámek, ale ten už děti taky rozbily,“ zažertoval herec.

Nikdy by ale neměnil. „Je to hezké. Dnes večer se vracím domů a znáte to, ta část, kdy vám skáčou do náruče. Ta šestiletá tomu říká šimpanzí objetí. To se mi docela líbí,“ řekl Grant.

Hugh Grant má s manželkou Annou Eberstein tři děti: osmiletou Lulu, šestiletou Blue a dvanáctiletého Johna Munga. S bývalou partnerkou Tinglan Hong má další dvě děti, třináctiletou Tabithu Xiao Xi a jedenáctiletého Felixe Changa Honga.

Osmiletá dcera Lulu má jako prostřední jméno Danger (nebezpečí). „Chtěli jsme, aby jednou mohla říkat, že její jméno má špetku dobrodružství,“ vysvětlil Hugh. Jméno Blue zase vymyslel její starší bratr, protože jeho oblíbenou barvou byla modrá.

Navzdory tomu, že Hugh často zmiňuje náročnost otcovství, v roce 2020 přiznal, že mu jeho rodina při práci chybí. „Když jsem odjel do New Yorku kvůli práci, velmi mi chyběly. Očekával jsem, že si odpočinu, ale opak byl pravdou,“ prohlásil.