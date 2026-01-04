Matka byla tajná agentka, dozvěděla se hvězda Panství Downton až v dospělosti

Hugh Bonneville byl tou dobou na vánoční dovolené na Maledivách. „Vzbudil jsem se a vidím, že mám dva zmeškané hovory od bratra. Pomyslel jsem si, jestli nezemřel otec, tak jsem mu zavolal – a ona zemřela matka,“ vzpomíná v podcastu Travel Secrets. „Byl to okamžik jako z jiného světa, který se mi navždy otiskl do paměti – něco jako když zastřelili Kennedyho.“
Jeho matka Patricia pracovala jako tajná agentka ve službách britské MI6, což se herec dozvěděl až v dospělosti. Bonneville měl o několik let později příležitost poznat některé její kolegy. Když jeho matka zemřela, bylo jí již 85 let a herce čekala ještě řada perných let.
„V následujících dnech řešíte, jak se dostat domů a tak. A ta cesta… Když o někoho přijdete, nezmůžete se vůbec na nic, jen odcestovat na ono místo,“ říká. „A s ostatními příbuznými se pak spustí takový ten divný odpočet – mozek si uvědomí, že jeden život je pryč, a začne si říkat, co asi bude dál.“
A jak se skutečně ukázalo, pro jeho rodinu to byl teprve začátek krušných ztrát. Jeho bratr Nigel o dva roky později náhle zemřel ve spánku, načež v roce 2020 odešel i jejich otec, chirurg John. Během pouhých pěti let tak herec přišel o všechny své nejbližší.
„Upřímně, potkává nás to všechny. Ke konci už jsem byl ve vyřizování smrtí poměrně dobrý – takové to řešení, kdy a co zařídit. Samotné truchlení pak člověk mnohdy odloží na později,“ svěřil se Bonneville.
Přiznává, že bezprostředně po matčině smrti matky se nedokázal věnovat svým emocím, pouze praktické stránce věci. „Pamatuju si, že kondolencí přišly snad doslova stovky – a já je vůbec nečetl. S bratrem a sestrou jsme vystavovali úmrtní list a kdeco dalšího… A všechny ty dopisy jsem prostě jenom naházel do pytle.“
K vlastnímu truchlení se nakonec dostal až o tři roky později, když s režisérem Gurinderem Chadhou natáčel v Indii film Místokrálův palác. Zde hrál lorda Mountbattena, a herečka Gillian Andersonová mu sekundovala v roli jeho manželky, lady Edwiny. Oba herci mezi natáčením odcestovali do pouště na odlehlý hotel jménem Mihir Garh, přičemž balík neotevřených dopisů vzali s sebou.
„Až tehdy jsem měl pocit, že je ten správný čas. Rozhodl jsem se, že si to všechno přečtu, a bude to moje katarze,“ uvádí Bonneville. „Bylo to krásné. Teprve tehdy jsem zjistil, co moje matka znamenala pro tolik různých lidí. Pořádně jsem se vyplakal a všechno to šlo ven. Zármutek je zvláštní věc… Někdy ve vás nějaká vzpomínka vyvolá smích, a jindy vás ta samá vzpomínka rozbrečí.“